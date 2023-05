Nuova manodopera Il Buzzi è in prima linea Filatori e tessitori sono già tutti assunti

Il sodalizio funziona. Lo dimostrano i dati: il 90% di chi ha frequentato il corso di formazione organizzato al Buzzi con il supporto di Manpower ha già un contratto stabile in tasca. 160 ore di corso intensivo che sono valse un posto di lavoro. Un progetto talmente azzeccato, iniziato a febbraio per dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese, che adesso si avvia verso la fase numero quattro orientata alla formazione di addetti alla nobilitazione dei tessuti, dopo aver sfornato tessitori, filatori e meccanici. La scuola insieme a Manpower corre quindi in soccorso del distretto alle prese con la mancanza di operai specializzati e sforna nuovi addetti. Pane per i denti affamati delle aziende tessili a corto di manodopera. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti senza limiti di età né di formazione scolastica. Si tratta di 160 intensive che verranno svolte al Buzzi da docenti della scuola, imprenditori e esperti insieme a Manpower che si occuperà invece della parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dopo il debutto a febbraio sono già oltre 30 i non occupati che grazie a questo progetto hanno trovato lavoro. Il prossimo corso verrà attivato il 25 maggio: per iscriversi è possibile rivolgersi a Manpower in via Santa Trinita oppure sul sito dell’agenzia.

Sul fonte del lavoro si muove anche l’università che inaugura ‘Textile job day’, un unicum nel panorama. La giornata di formazione è in programma mercoledì 24 maggio alle 10 in ‘aula magna in piazza Ciardi. Una giornata che vedrà alternarsi al tavolo dei relatori aziende di primaria importanza dell’imprenditoria e della ricerca nel settore tessile, esperti di risorse umane e di comunicazione. La giornata è improntata alle esigenze del mondo del lavoro nel settore tessile e della moda in genere. La sostenibilità e i cambiamenti richiedono e richiederanno profili nuovi e sempre più specializzati.

Lo scopo è di portare a conoscenza degli studenti queste esigenze e quali sono le professioni necessarie in questo settore, per consentire loro la scelta giusta di corso di studi. Alla prima parte, dunque, a disposizione delle aziende e delle associazioni per parlare della propria realtà, delle proprie esigenze, delle trasformazioni e delle ricerche in corso nel mondo della moda e del tessile, seguirà un pomeriggio dedicato all’orientamento degli studenti. Nhrg, agenzia per il lavoro, sarà a disposizione dei giovani per orientarli, con consigli concreti, verso la scelta giusta del corso di laurea e verso quale professione propendere.

Seguirà il panel delle aziende dal titolo ‘Tra sostenibilità e innovazione: le sfide quotidiane del tessile’. Nella seconda parte della mattinata sarà dato spazio alla ricerca con il panel da titolo ‘La moda guarda al futuro puntando su ricerca e collaborazione’. ‘Textile Job Day’, alla sua prima edizione, vuole diventare un punto di riferimento per il rafforzamento del rapporto aziende e università e, allo stesso tempo, un punto di partenza per giovani laureati pronti ad affacciarsi al mondo del lavoro.

Silvia Bini