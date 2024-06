Notte delle stelle Tornano gli Oscar del calcio

Torna l’appuntamento con la "Notte delle stelle". Una grande serata ormai è diventata paragonabile agli ‘Oscar’ del calcio toscano e che stavolta si terrà in una location di grande prestigio, questa sera a partire dalle 20.30, nel parco di villa Guicciardini a Usella (Cantagallo). La Notte delle Stelle 2024, come sempre organizzata da Tv Prato in collaborazione con Almanacco Calcio Toscano e con la partecipazione de La Nazione, si annuncia anche nel 2024 un appuntamento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori e appassionati di calcio dilettanti.

Nel corso della serata, che sarà condotta da Massimiliano Masi e Diletta Bitorzoli con la collaborazione di Andrea L’Abbate, saranno premiati i migliori della stagione 2023/24 per le categorie regionali di Eccellenza e Promozione: dirigenti, allenatori, giocatori e arbitri sfileranno sul palco per riconoscimenti ambiti e attesi. La redazione pratese de La Nazione ha deciso di assegnare il suo premio a Carmine Valentini, presidente della Zenith Prato, e a tutta la società visto il percorso fatto dalla prima squadra fino alla finale dei play off nazionali di Eccellenza. Bis di premi per la Zenith Prato, che ha anche ottenuto la ‘Panchina d’Oro di Eccellenza’, assegnata al tecnico della prima squadra Simone Settesoldi. Ecco nel dettaglio tutti gli altri premi e l’elenco dei premiati. Nella categoria Oscar Dilettanti il premio ‘Miglior squadra’ è andato al Siena Fc; ‘Miglior presidente’ è risultata Paola Coia del Tuttocuoio; ‘Miglior Direttore Sportivo’ è Simone Finocchi del Terranuova Traiana, mentre il ‘Miglior giocatore’ è stato Tommaso Papini dell’Affrico. ‘Miglior arbitro’ Leonardo Buchignani di Livorno, ‘Miglior allenatore’ Fabrizio Polloni della Sestese. Ecco invece i premi speciali. Premio Riabilitazione: Tommaso Nuti (Affrico); Premio Almanacco del Calcio Toscano: Stefano Alari (Antella); Premio Sempre Verde: Angelo Coppola (Signa); Premio Miglior Dirigente Eccellenza: Maurizio Novelli (Lanciotto Campi); Premio Miglior Dirigente Promozione: Tommaso Zepponi (Grassina); Premio Miglior Giovane: Brian Cellai (Signa); Premio Scarpa d’Oro: Lorenzo Sciapi (Fratres Perignano); Premio Miglior Portiere: Giona Fedele (Terranuova Traiana); Premio Miglior Difensore: Andrea Lecceti (Fucecchio); Premio Tv Prato: Samuele Vignolini (Lastrigiana); Premio Miglior Bomber Eccellenza: Niccolò Del Pela (Scandicci); Premio Promozione dell’Anno: Viareggio Calcio; Premio Addetto Stampa: Leonardo Menicucci (Terranuova Traiana); Premio Arbitro Emergente: Nicola Mascelloni (Grosseto); Premio "La Classe non è Acqua": Lorenzo Crisanto (Signa).

L. M.