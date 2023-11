Natale a Prato: luci, mercatini e musica e in centro. Ecco tutto il programma

Prato, 29 novembre 2023 – La città si accende per Natale con la speranza di portare un po’ di luce alle persone. Sabato alle 16 ci sarà l’accensione delle luminarie e degli alberi di Natale nelle piazze del centro: a premere l’interruttore sarà il sindaco Matteo Biffoni, accompagnato dai cori dei bambini delle scuole primarie Santa Gonda e Marco Polo. Fino al 7 gennaio sono in programma tanti appuntamenti per grandi e piccoli tra mercatini, concerti, mostre e un evento speciale per la notte di San Silvestro con un grande party diffuso in tutto il centro, concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini. In piazza Mercatale fino al 21 gennaio tornerà la ruota panoramica, in piazza delle Carceri la giostra a cavalli con orario prolungato la sera nella settimana di Natale a Capodanno e ci sarà il trenino natalizio gratuito da piazza del Mercato al centro (il venerdì, sabato e domenica). Ma ecco una sintesi delle iniziative.

Non è Natale senza musica: venerdì 8 dicembre alle 17 in piazza del Comune concerto di The Gospel Fire Choir; lunedì 11 dicembre alle 14 il Quartetto della Camerata in concerto al carcere de La Dogaia; mercoledì 13 dicembre alle 19 al Museo di Palazzo Pretorio il concerto del coro Etnico Agorà (prenotazione su Eventbrite); il 1° gennaio alle 17.30 il tradizionale concerto di Capodanno con l’orchestra Chiti nell’atrio della stazione. Non mancheranno i mercatini, sia in centro che nelle periferie. In piazza Mercatale ci sarà Mercatale Viva in edizione natalizia le domeniche 3 e 17 dicembre; in San Francesco appuntamento con Collezionare in piazza: venerdì 8 dicembre e da mercoledì 20 a domenica 24 dicembre; il 10 dicembre in piazza delle Carceri l’edizione nataliza di Prato Antiquaria e in piazza Lippi quella della Fiera del libro. Doppia edizione per la Fieruola delle bigonge sabato 9 e domenica 10 dicembre, il 16 e il 17 dicembre, in piazza delle Carceri, in piazza Sant’Antonino e in piazza Buonamici; in piazza del Mercato Nuovo il 17 dicembre dalle 8 alle 19 edizione straordinaria del mercato del lunedì mattina; sabato 23 dicembre dalle 9 alle 19 mercatino di Natale all’interno del Cassero e nel Giardino Federico II in via Pomeria a cura dell’associazione Pane di luna e del Comitato di via Pomeria. Ci saranno poi i giardini in festa di via Carlo Marx sabato 2 e 9 dicembre, il mercatino di Natale in via Bologna a Santa Lucia domenica 10 dicembre a cura della Proloco; i mercati straordinari in via 7 marzo il 3 dicembre, in piazzale Ebensee il 10 dicembre e domenica 24 dicembre in piazza del Mercato.

I nostri musei saranno quasi sempre aperti per le feste con la bella mostra dedicata ai kimono al Museo del Tessuto, l’Albero degli zecchini a Palazzo Pretorio, le varie esposizioni in corso al Pecci. Ci sarà anche questo Natale il campus natalizio per bambini dai 6 agli 11 anni il 27, 28 e 29 dicembre e il 3, 4 e 5 gennaio dalle 9.30 -16.30: Palazzo Pretorio diventerà un luogo magico dove trascorrere le vacanze in modo divertente e creativo, in collaborazione con Palazzo Datini, Museo del Tessuto e Pecci. Ricca la programmazione di Politeama e Metastasio, secondo i cartelloni annunciati a inizio stagione. Con un concerto da segnalare: i Dream Gospel Voices al Politeama il 17 dicembre (biglietti su Ticketone), per una serata evento all’insegna del miglior gospel americano per diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza.