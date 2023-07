Narnali, è polemica sulla ciclabile "Progetto presentato a giochi fatti"

Si respira un’aria di tensione in via Pistoiese a Narnali a seguito della decisione del Comune di realizzare la nuova pista ciclabile che dal Ponte Valli a Borgonuovo-San Paolo porterà fino al confine comunale con Mazzone. Un intervento che insiste su un tratto di 2,5 chilometri e che dovrebbe mettere in sicurezza il passaggio di pedoni e ciclisti. A farsi portavoce del malcontento dei residenti di Narnali è Massimo Faggi, presidente del comitato civico per Narnali. "Abbiamo scoperto per caso di questi lavori e a cose ormai fatte – dice –. Nessuno ha provveduto a mettercene a conoscenza, mentre abbiamo saputo che a Viaccia è stata fatta un’assemblea pubblica ben tre mesi fa, che tra l’altro è servita a modificare parzialmente il progetto". Faggi esprime il proprio malumore e quello del comitato civico a seguito dell’assemblea pubblica organizzata alla presenza del sindaco Biffoni, del vicesindaco Faggi, dell’assessora Leoni e del capogruppo Pd Sapia. Un’assemblea che per il comitato è stata organizzata a giochi fatti.

"Dalla discussione sono emersi pareri favorevoli ma anche perplessità e dei consigli che i cittadini avrebbero voluto dare agli amministratori per rendere il progetto più vicino alle proprie esigenze – prosegue Faggi -. Purtroppo i lavori sono già iniziati e quindi non resta che sperare che almeno tutto venga fatto velocemente, senza disagio per le attività commerciali e per i residenti".

Entrando nel dettaglio del progetto, che prevede sia ciclabile che bike lane (nei punti più stretti), i dubbi riguardano la "riduzione di un paio di posti auto davanti a uno dei negozi di abbigliamento Bresci, dove il tratto di strada è troppo stretto per permettere la permanenza dei parcheggi a lisca di pesce". "Resta da capire se davanti al Bar tabacchi e alla gelateria adiacenti a via di Maliseti ci saranno gli spazi per mantenere tutti gli attuali stalli di sosta" conclude Faggi. Critico anche Paolo Sanesi di Prato Partecipa che ha spronato il comitato di Narnali a continuare la sua attività: "Sono i cittadini che vivono sul posto che ne conoscono le problematiche – dice –, e sono loro che dovrebbero essere ascoltati per primi dai politici che poi dovranno prendere le decisioni, ma non possono prescindere dall’ascolto. A Narnali dove commercianti e residenti si sono trovati catapultati addosso il progetto senza aver avuto, se non a giochi fatti, la possibilità di capire che cosa sarebbe stato realizzato".

Di ben altro avviso la consigliera comunale Pd di zona, Monia Faltoni. "Sono molto soddisfatta dell’esito dell’assemblea pubblica organizzata per discutere dei progetti di riqualificazione della nostra frazione – dice -. Siamo riusciti a fugare i tanti dubbi che erano sorti attorno al progetto di riqualificazione di via Pistoiese, che prevede un investimento di 728.000 euro. Un piano che mantiene invariati i parcheggi per residenti e attività commerciali, che realizza nuovi marciapiedi, risistema quelli esistenti, porta attraversamenti pedonali illuminati e rialzati". L’assemblea è stata utile anche per affrontare gli altri interventi in programma, come la riapertura del sottopasso di via Ciulli, la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà la stazione ferroviaria di Borgonuovo all’area retrostante il nuovo ospedale, la creazione di due nuove aree di sgambatura cani con panchine, fontanelli e alberature nella zona del viadotto Valli, la costruzione della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Bardena all’altezza dei giardini di via Hermada.

Sdb