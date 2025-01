Museo Palazzo Pretorio. Attività per bambini e una visita guidata

Doppio appuntamento nel weekend al Museo di Palazzo Pretorio. Oggi alle 17 ci sarà la visita guidata Da Palazzo a Palazzo: un viaggio nel passato che racconta molto del nostro presente. Il percorso, snodandosi tra il Museo di Palazzo Pretorio e il Palazzo Datini, consente di scoprire le molteplici sfaccettature della vita e dell’attività di Francesco Datini, alla scoperta della sua più conosciuta figura di mercante, ma anche di quella umana e personale, con focus specifici nei due luoghi storici, ricchi di tracce della sua storia. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 oppure alla mail [email protected], partenza della visita da Palazzo Pretorio.

Domani dalle 16 ci sarà invece il laboratorio I tesori dei Magi: una visita guidata per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni alla scoperta dei doni dei Magi, un nuovo modo per esplorare i capolavori del museo e vivere l’atmosfera dell’Epifania in maniera interattiva, stimolando tutti i sensi. Costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected].