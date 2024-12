Multiutiulity e Piana . Le altre partite fondamentali

La città vuol contare. Anche a livello regionale. Il ruolo della sindaca Bugetti vuol andare oltre i confini comunali. Dare le carte di importanti decisioni e stare dentro strategie fondamentali per il territorio. Due le partite in campo: la Multiutility della Toscana centrale e lo sviluppo della Piana. Sulla multiutility "il nostro compito prioritario è continuare a seguire in maniera diretta e forte il tema dell’aggregazione di altri Comuni". La sindaca guarda anche al futuro della Piana fra

Prato e Firenze dopo la tragedia al deposito Eni. "Sulla Piana sono intervenuta subito - ricorda Bugetti- tutti conoscono la mia posizione contro l’aeroporto, la ribadisco ma la questione dell’area è un elemento da affrontare in maniera sistemica e concordata con tutti gli altri Comuni. È vero che ereditiamo una urbanizzazione di decenni fa, quando il dialogo fra le varie amministrazioni non era quello che abbiamo adesso ma neanche la pianificazione regionale era uguale a quella che abbiamo oggi". Quello che sappiamo, rimarca

Bugetti, "è che la Piana è densamente abitata. Abbiamo alcun direttrici da valutare: la prima è il parco che ha un progetto incanalato nella programmazione regionale; l’altra è la sicurezza idraulica. Tutte le cose nuove lì devono tenere conto della sicurezza che è profondamente cambiata dopo il 2 novembre 2023 con l’alluvione. Via via che interveniamo dobbiamo avere un approccio diverso".

Luigi Caroppo