Multe, le infrazioni valgono 13 milioni. E stretta sui furbetti

Non ci sono aumenti in vista per gli automobilisti. Almeno alla voce introiti dalle sanzioni al codice della strada, l’amministrazione per i prossimi tre anni non ha previsto nessun aumento. La previsione di entrate si attesta, come negli anni passati, intorno ai 13 milioni di euro annui. Soldi che il Comune può spendere e che per carità non sono noccioline, ma che almeno non è previsto di incrementare. La voce nel bilancio 2025 di introiti derivanti dalle multe raggiunge però quota 25 milioni perché il Comune ha messo a bilancio circa 12 milioni di euro di sanzioni a ruolo che prevede di recuperare. Intanto la cifra in bilancio è stata inserita, se poi sarà davvero recuperata questo è da vedere. Dal prossimo anno non ci sarà quindi una stretta sulle sanzioni al codice della strada, ma ci sarà una stretta sui furbetti che non pagano le multe.

"C’è allo studio una velocizzazione del recupero crediti - spiega l’assessore al bilancio Cristina Sanzò - si tratta di un fatto di giustizia, i tempi di recupero crediti lunghi, e più si allungano maggiormente diminuiscono le possibilità di recuperare quanto dovuto".

Sempre sul fonte investimenti in sicurezza stradale sono stati stanziati circa 500mila euro alla voce ’traffic calming’: si tratta di interventi vari di messa in sicurezza stradale come la creazione o il miglioramento di attraversamenti pedonali, illuminazione, segnaletica. Altri 400mila euro saranno destinati all’installazione di tre pannelli di info traffico per avvertire gli automobilisti di eventuali chiusure strade, cantieri o code.

Tra i principali interventi programmati su mobilità e infrastrutture per il triennio 2025 - 2027

c’è l’investimento sulla seconda tangenziale per 2,6 milioni di euro, la messa in sicurezza stradale di via Goldoni (700mila euro) e 250mila euro per il nuovo parcheggio in via Bresci alla Querce.