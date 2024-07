Montepiano a tutto rock. Tra musica e street food

Montepiano poliedrica e sempre più frazione dedicata alla musica: dal country della festa western dello scorso fine settimana, si passa, sabato, al rock con il ritorno del "Monteloud Rock Fest". Seconda edizione, quella che si svolgerà dalle 19 fino a tarda notte sabato, che vuole essere un vero e proprio "mini festival" al parco del Poggetto di Montepiano: oltre ai concerti, è possibile mangiare, bere e fare shopping al fresco degli alberi e della bella natura che caratterizza la località turistica. Headliner della serata i liguri Vanexa, che da qualche anno possono contare su un frontman toscano dalle incredibili capacità vocali, Andrea "Ranfa" Ranfagni. Con loro sul palco, si susseguiranno i Drunken Rollers, i Burning Blood e i Petz are cool: un assortimento che va dal metal all’hard rock, al funk al blues per andare incontro a tutti i gusti.

I cancelli apriranno alle 18 ed il primo concerto è previsto alle ore 19. Per mangiare qualcosa, l’offerta di cibo prevede un fresco aperitivo iniziale, per accogliere i partecipanti, seguito da una varietà di opzioni di street food adatte a soddisfare tutti i gusti, e buona birra, per rinfrescarsi durante tutta la giornata. Sarà presente uno spazio adibito a bancarelle di vario genere, dove gli ospiti potranno curiosare tra artigianato locale, merchandise delle band, dischi e molto altro. Durante la giornata si alterneranno le quattro band sul palco e dopo i concerti la festa continuerà con un dj set rock, per ballare e far divertire il pubblico fino a tarda notte. L’evento, ad ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Vernio ed è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Montepiano.

Quanto alle band che si alterneranno sul palco, i Vanexa, formatisi nel 1979, sono una delle prime e più influenti band heavy metal italiane; i toscani Drunken Rollers, alla vigilia dell’uscita del loro secondo album, porteranno sul palco la loro miscela unica di rock e blues, con riff travolgenti e melodie accattivanti; i Burning Blood, sono una giovane band dalle spiccate influenze hard rock e heavy metal; i Petz Are Cool apriranno il festival con il loro sound fresco e innovativo ed estremamente divertente di ispirazione decisamente funk.

Claudia Iozzelli