Montemurlo vola. Cmb, che successo

Weekend da incorniciare per le due squadre della provincia pratese impegnate in Divisione Regionale 1. La Montemurlo Basket ottiene il sesto successo stagionale e blinda il primo posto nel girone A a quota 14 punti imponendosi per 79-74 in casa del Basket Cerretese. L’avvio è un po’ complicato con un gioco non molto fluido e i tiri costruiti che non entrano. Buono il lavoro a rimbalzo in attacco, ma manca l’ultimo step per concretizzare e così il quarto si chiude con Cerreto avanti 19-16. Nel secondo periodo meglio in attacco Montemurlo, mentre la difesa concede ancora troppi tiri aperti che i locali non sbagliano. Proprio una tripla sulla sirena chiude il quarto sul +5 per i padroni di casa all’intervallo lungo (40-35). Al rientro dagli spogliatoi arriva il primo vantaggio ospite che però dura pochissimo perché una delle tante amnesie difensive lascia ancora un tripla aperta ai locali (59-58). L’ultimo quarto è al cardiopalma. Nel finale una tripla di Guazzini e un appoggio di Filippo Vettori danno il secondo vantaggio della partita ai montemurlesi che poi nella girandola dei liberi strappano la vittoria. Nel girone B rialza la testa il Cmb Valbisenzio dopo i passi falsi contro Colle Val d’Elsa e Laurenziana e lo fa con una bella prestazione e con una grande vittoria per 66-52 ai danni di Bulldog Calenzano. Un successo che fa tornare i valbisentini in seconda posizione a quota 12 punti, al pari di Grosseto e Monteroni e dietro la capolista Virtus Certaldo, ancora a punteggio pieno dopo 8 giornate. Gara subito in salita per gli ospiti: la formazione di casa comincia con le marce alte, segnando 21 punti nella prima frazione. Al 10’ i Bulldogs devono già recuperare 9 lunghezze. Più equilibrato il secondo periodo. In difesa Calenzano sale di colpi, ma all’intervallo i biancoblù sono comunque in controllo (34-25). La musica non cambia nel terzo quarto e più in generale nella ripresa. I valbisentini non permettono agli avversari di rientrare e si assicurano il successo. In serie C stasera la Sim Tel Basket Union Prato ospiterà Bottegone S. Angelo.

L.M.