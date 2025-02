L’Union basket ko. Capolista troppo forte

La capolista parte forte e per l’Union Basket Prato non c’è nulla da fare. Fides Montevarchi passa alla palestra Toscanini con il punteggio di 78-71 e conferma la propria invidiabile striscia positiva: 19 partite disputate e altrettante vittorie. Ai pratesi di coach Paoletti resta il rammarico di non aver azzeccato l’avvio di gara, concedendo nel primo quarto un 7-20 che poi ha segnato in negativo tutto il resto del match.

"Una partita che lascia un po’ di amaro in bocca – commenta il tecnico -, non tanto per aver perso contro una super squadra, che anche stavolta ha confermato il proprio valore, ma per non essere riusciti da subito a giocare la partita che avevamo preparato. Nel primo quarto siamo partiti bene, ma troppi tiri aperti e ben costruiti non sono entrati. Nei primi 5 minuti del secondo quarto invece siamo stati inguardabili con tanti errori in difesa e in attacco e siamo sprofondati nel punteggio. Dal -20 poi abbiamo avuto delle belle reazioni con tanti piccoli parziali che ci hanno riportato in partita, ma molti errori di concentrazione non ci hanno permesso di impensierire una super squadra come Montevarchi".

Il tabellino: Belardinelli ne, Mendico 3, Vignozzi 3, Bellandi, Bogani 27, Corsi 3, Guasti 2, Cavicchi 7, Keita, Coltrinari 15, Bitossi, Ghiarè 11.

La nuova classifica della serie C maschile: Fides Montevarchi 38 punti; Dragons Prato 30; Pino Firenze 24; Union Basket Prato e Agliana 22; Valdisieve, Sancat Firenze e San Vincenzo 20; Bottegone 18; Folgore Fucecchio 14; Dukes Sansepolcro 12; Juve Pontedera e Cus Firenze 10; Cus Pisa 6.

Massimiliano Martini