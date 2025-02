Luchini vince su tutti . Arriva anche l’oro

Nell’ultimo mese è riuscito a conquistare due medaglie d’argento in altrettante tappe di Coppa del Mondo fra la Finlandia e la Svizzera, sfiorando (soprattutto in terra elvetica) la medaglia del metallo più pregiato al termine di un testa e testa serrato ed avvincente. E pochi giorni fa è salito sul gradino più alto del podio in quella stessa Cortina d’Ampezzo che fra circa un anno lo vedrà con tutta probabilità protagonista. Momento più che positivo insomma per Jacopo Luchini, reduce dalla partecipazione alla manifestazione agonistica "Mini Mountain Mash 2025" che ha visto sfidarsi a Cortina alcuni dei migliori "snowboarder" d’Italia (e non solo). Ed il trentaquattrennne di Montemurlo si è rivelato il più veloce nel parasnowboard maschile con un tempo di 46’’02, piazzandosi davanti ai rivali David Lombardi e Riccardo Cardani e conquistando la vittoria.

Un motivo in più per lui per continuare a focalizzarsi sullo "snow", mettendo da parte il surf: diversamente dal passato, la scorsa estate Luchini non si è cimentato a livello agonistico nel surf, l’altra sua grande passione sportiva che lo aveva portato nel 2023 ad ottenere un piazzamento incoraggiante anche ai Mondiali. Ma c’è un motivo ben preciso dietro questa sua decisione: manca infatti sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, in quello che sarà con tutta probabilità l’ultimo grande appuntamento agonistico della sua carriera. E Jacopo, che si era già qualificato per i Giochi di Pechino 2022 pur senza andare a medaglia, stavolta vuole evitare ogni potenziale distrazione ed essere nelle condizioni di poter dare il 110%.

Avrà trentasei anni quando i prossimi Giochi paralimpici inizieranno e vuole arrivarci nelle migliori condizioni di forma, continuando nel frattempo a vincere: le premesse ci sono, toccherà a lui continuare su questa strada.

Giovanni Fiorentino