Lorenzo Santi attacca l'ennesimo aumento Tari: "Rivedere la raccolta rifiuti per un territorio complesso"

Lorenzo Santi, candidato sindaco con la lista "Ripartiamo Cantagallo" va all’attacco dell’ennesimo aumento Tari, chiedendo di "Rivedere la raccolta porta a porta che presenta molte criticità per il nostro territorio, molto esteso e composto in molti casi da abitazioni o piccoli borghi isolati. Inoltre servirebbero i cassonetti per ché i visitatori spesso, o i tanti che possiedono seconde case, non trovando dove depositare i rifiuti sono tentati di abbandonare la spazzatura dove capita. È giunta l’ora di non sottostare ad un sistema sbagliato, ma bisogna avere il coraggio di cambiare Per il quarto anno di fila ci troviamo a votare, in maniera contraria, un rialzo, quest’anno del 4%. È evidente – conclude Santi – che c’è qualcosa di sbagliato, ma nessuno ha l’interesse e la volontà di sedersi ad un tavolo a studiare un’alternativa valida".