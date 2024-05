Questura, il caso in parlamento : "Il ministro Piantedosi intervenga"

Il "caso" Questura di Prato, sollevato dai sindacati con una lettera aperta inviata alle rispettive segreterie nazionali, approda in parlamento. A chiedere di chiarire la situazione sulle presunte incomprensioni fra il questore Pasquale de Lorenzo (arrivato a Prato sette mesi fa) e gli agenti in servizio nei vari uffici, è il deputato del Pd Marco Furfaro che ha presentato una interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi.

"Il clima che si è venuto a creare all’interno della questura di Prato è, nei fatti, non più sereno per le lavoratrici e i lavoratori. I sindacati denunciano un clima sempre più problematico tra il questore e gli agenti in servizio – interviene Furfaro –. La denuncia, che parte dalle sigle sindacali, riguarda punizioni ingiuste inflitte agli agenti, soprattutto a quelli delle volanti, richiami discutibili e severe punizioni disciplinari con addirittura spostamenti di ufficio o servizio svolto. I sindacati di categoria chiedono un deciso ed immediato cambio di atteggiamento per ritrovare la giusta serenità per chi ogni giorno è chiamato a risolvere situazioni difficili e fondamentali per l’intera comunità. I lavoratori non sono più disponibili a subire atteggiamenti vessatori ed umilianti da parte del questore". Nella lettera tutte le sigle sindacali parlavano di "punizioni" nei confronti di agenti che avevano alle spalle anni di esperienza, di spostamenti "ingiusti" di ufficio solo perché "due pattuglie si erano attardate in un controllo di alcuni stranieri non presidiando la zona del centro che gli era stata affidata". Situazioni difficili, secondo i sindacati, che meritavano di essere portate all’attenzione delle rispettive segreterie nazionali.

"Emerge inoltre una cosa che, se confermata, è davvero inquietante – prosegue ancora Furfaro –: sollecitazioni a considerare le richieste di aiuto che arrivano dalle donne come non autorevoli e quindi di lasciar perdere le “liti in famiglia”. Ma chi pensiamo che chiami la polizia per una “lite in famiglia”, la persona che sta subendo una violenza o un’altra? Per questo e per l’urgenza della questione ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi per capire se è a conoscenza della situazione ma soprattutto per stimolare un intervento immediato e risolutivo".

Furfaro fa riferimento sempre a quanto riportato nella lettera dei sindacati nella quale si spiega che il questore avrebbe dato di "incapaci" agli operatori della sala operativa che avevano inviato una pattuglia in seguito a una segnalazione su una lite in famiglia. Il questore de Lorenzo avrebbe detto agli operatori di "risolvere queste cose per telefono", senza inviare nessuno come se la violenza di genere non fosse un problema sentito, dopo tutti i casi di cronaca degli ultimi anni. Insomma, una clima difficile e incomprensioni sulle quali il ministro Piantedosi dovrà riferire in parlamento.

L.N.