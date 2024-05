Bugetti: la città che vorrei: "Piano casa, lavoro e sviluppo. E un filo diretto con l’Europa"

Il patto sul lavoro va al primo posto. È nelle sue corde, è nello slogan della sua campagna elettorale: "Al lavoro per Prato". Il lavoro, quello ‘buono’ con il salario minimo negli appalti pubblici e con il reinserimento dei lavori sfruttati che denunciano, quello che fa rima con Europa. Non si parte da zero. I dieci milioni arrivati al distretto sono un modello (fondi governativi). La proposta della candidata sindaca Ilaria Bugetti (centrosinistra) è quella di creare a Prato un ufficio Eir (Europa-Italia-Regione), sulla scia del sportello Europa del Comune.

"L’Europa è più vicina di ciò che si pensi – sottolinea Bugetti - Ci sono temi che incidono sulla vita delle nostre aziende, penso al ciclo dei rifiuti. Avere un collegamento diretto con Bruxelles, al fianco della Regione, è strategico per intercettare i fondi europei del settennato e rafforzare il brand Prato". Lavoro e sviluppo economico, ma anche un nuovo piano casa con 400 nuovi alloggi popolari, la dislocazione di sportelli di ascolto nelle ex circoscrizioni (con il futuro assessorato alle frazioni), il potenziamento del trasporto pubblico locale con il sogno di una tramvia Pecci – Peretola chiuso nel cassetto da decenni ma che potrebbe avere un’accelerata intercettando nuovi fondi europei.

La Prato di domani è racchiusa in cinque punti nel programma elettorale di Bugetti che guarda a una città operosa, solidale, contemporanea ed europea. Un programma di piccole e grandi opere allo stesso tempo perché, sostiene la candidata, "per fare le grandi opere bisogna portare tutta la comunità a risolvere i piccoli problemi". L’aspirante sindaca infrange il tabù sulla sicurezza integrandolo nel proprio programma elettorale. "Sicurezza si declina in tanti modi: deve passare anche da un’opera di riqualificazione delle zone critiche perché riqualificare, di concerto con associazioni e commercianti, significa creare luoghi dove le persone possono vivere bene".

Il programma della candidata sindaca presentato ieri mattina è affiancato dalle proposte di tutta la coalizione (ne fanno parte Sinistra Unita Prato, Movimento 5 Stelle, +Europa, le liste "La forza del noi" e "Questa è Prato") racchiuse in 93 pagine e disponibili sul sito www.ilariabugetti.it. Sociale e salute sotto la lente d’ingrandimento con la novità dell’attivazione dei Pir, i punti d’intervento rapidi per decongestionare il pronto soccorso per effetto di una sperimentazione di Asl Toscana Centro in accordo con i medici di famiglia. Un aiuto per chi ha figli arriverà dal fondo a sostegno delle famiglie per le iscrizioni ai corsi sportivi (il fondo sarà potenziato) insieme a una risposta più forte al problema del disagio abitativo: "Sono in fase di realizzazione 84 appartamenti in via di Gello e altri 100 arriveranno dall’housing sociale per la fascia media che non può accedere ai bandi per l’edilizia popolare. L’obiettivo è avere altre 300 case popolari in più nei prossimi cinque anni".

Nel capitolo ‘sostegno, tutela, sicurezza’ confluiscono più punti programmatici: si va dall’aumento di 100 unità per le quote della Rsa al progetto di un campus universitario diffuso dentro le mura". Capitolo mobilità: Bugetti pensa a una riqualificazione dei parcheggi esistenti (in primis da piazzale Ebensee) con un sistema a raggiera lungo le mura collegate al centro con percorsi illuminati. In Santa Caterina giù l’ex palestra Etruria per realizzare un nuovo parcheggio da 100 posti per tutti, residenti e non.

E il parcheggio interrato nel futuro parco urbano di cui parlano i suoi avversari Cenni, Daneri e Targetti? "Impattante e costoso. Prima bisogna far funzionare i 2.360 parcheggi esistenti a servizio del centro". Non si sbilancia Bugetti sulla pedonalizzazione tanto che sul programma si parla di "riprogettazione dell’assetto di piazza San Domenico e piazza San Francesco". La candidata ci va cauta: "Prima la partecipazione con i cittadini e le associazioni di categoria".

