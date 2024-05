"Prato: città multietnica che valorizza l'integrazione e il rispetto delle regole per uno sviluppo collettivo"

"Prato città multietnica che deve imparare a ricavare vantaggi da questa sua caratteristica ormai radicata. Vantaggi in termini di diritti e doveri, convivenza e integrazione, domanda e offerta di servizi attraverso la contribuzione a tasse e tariffe - scrove Cenni nel programma -. Le nuove generazioni sono generazioni di pratesi, nate e cresciute qui, in una terra che è di tutti e che a tutti chiede di partecipare allo sviluppo collettivo. Prato città del rispetto delle regole: non c’è niente da inventare perché leggi e norme sono già scritte e serve solo applicarle in modo puntuale e rigoroso.

Siamo gente laboriosa che sa arricciarsi le maniche, che sa lavorare, che ha voglia di fare, che sa ricavare opportunità dove nessuno riuscirebbe.

Gente instancabile, ingegnosa, orgogliosa".