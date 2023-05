L’ora del the Un compleanno con il sorriso

Buon compleanno a "L’ora del the", dieci anni di scrittura insieme. Un bel traguardo da festeggiare al cinema Terminale giovedì alle 17 ad ingresso libero. Un pomeriggio da trascorrere insieme, con letture inedite di gruppo, divertenti e ironiche. Un laboratorio di scrittura è un bene prezioso, assolutamente da salvaguardare, da coltivare "aprendo le porte" a più lettori possibili. Ed è proprio questo l’obiettivo che si è prefissata Maria Grazia Paoletti che da anni anima "L’ora del the". "Ho sempre sentito il bisogno di scrivere e per questo ho pensato ad un luogo per tutti dove si possa condividere questa passione e questo bisogno" dice con entusiasmo Maria Grazia. "Non nasce con l’intenzione di insegnare tecniche di scrittura per diventare scrittori, ma per stare insieme con reciprocità, ognuno col proprio vissuto" aggiunge. Chi ha partecipato nel corso degli anni a questo laboratorio di scrittura nato appunto nel 2013, lo ha definito "caotico" in cui caos è inteso come emozione e creatività. Altri ancora invece lo hanno definito un prezioso aiuto per far emergere, far uscire le proprie emozioni, spesso "compresse" da una naturale riservatezza. Oppure per superare la difficoltà ad esprimersi davanti a chi non si conosce. Ricorrente anche la bella definizione di "Amicizia solidale".

"L’ora del the è un laboratorio creativo, un momento da dedicare a se stessi e a tutte quelle risorse che giornalmente passano sottovoce. aggiunge Maria Grazia Paoletti. "In questo laboratorio la scrittura è libera nella forma, potendo scegliere tra narrazione autobiografica eo versi. Con una sola regola: il giudizio sospeso. Le letture poi sono intervallate da giochi di parole che permettono di divertirci e allenare la fantasia". Ma come accedere al laboratorio? Attraverso il Laboratorio del Tempo del Comune di Prato in via 7 marzo con due iscrizioni all’anno. Dieci incontri di due ore ciascuno, in due periodi dell’anno, febbraiomaggio, ottobredicembre. "Questo è l’ora del the – conclude Maria Grazia –: un luogo dove si lasciano fuori i problemi della difficile quotidianità".

Federico Berti