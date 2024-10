Lions Datini vicino all’Opera Santa Rita

Una cena a scopo benefico a favore della Fondazione Opera Santa Rita è stata organizzata nei locali del Tennis Prato dal Lions club Prato Datini presieduto da Pierfrancesco Mazzetti.

Ospite Renza Sanesi, presidente della Fondazione impegnata a favore dei minori in difficoltà. Sanesi ha illustrato gli scopi e le caratteristiche dell’Opera Santa Rita che offre una rete di attività educative per i minori con difficoltà personali, familiari e sociali seguendo fino dalla tenera età le loro necessità di sviluppo psicofisico e tutela della persona. Un simbolo della Prato della solidarietà, un faro di vicinanza a tante famiglie in difficoltà.

Attività sono rivolte a giovani portatori di handicap con attenzione specifica nel campo dell’autismo: il centro Aba (Applied Behavior Analysis) è dedicato ai servizi di analisi comportamentale applicata per i disturbi dello spettro autistico.

Con il progetto comune tra Lions Datini e Opera Santa Rita i ragazzi ospiti della struttura costruiranno con le proprie mani salvadanai che verranno messi come centro tavola a tutte le cene organizzate dal club in questa annata lionistica 2024-2025. Il ricavato di questo progetto sarà donato alla Fondazione per coadiuvare alcune loro iniziative. Dopo la cena conviviale, si è svolta anche una lotteria dove i premi messi in palio erano anch’essi oggetti costruiti dai ragazzi con disabilità seguiti nelle strutture della Fondazione.