L’importanza della prevenzione: il lancio della campagna "Lilt for Women"

Cena sociale della sezione pratese della Lega per la lotta contro i tumori al circolo Arci di Coiano in occasione del lancio della campagna "Lilt for Women-Nastro rosa 2024: prevenzione e solidarietà femminile". Il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione sul tumore della mammella e all’importanza della prevenzione, "l’unica arma attualmente vincente– sottolinea Roberto Benelli, presidente della Lega – (nella foto con la sindaca Ilaria Bugetti e lo staff di medici ed operatori della Lilt). Tutte le donne possono essere ambasciatrici di un messaggio a favore della battaglia contro il tumore al seno". In tanti hanno voluto manifestare il proprio impegno partecipando alla cena. E’stato distribuito materiale informativo per diffondere la conoscenza di questa crescente patologia, promuovendo la prevenzione come stile di vita. Con oltre 56mila nuove diagnosi nel 2023, il cancro al seno si è confermato il tumore femminile più frequente in Italia, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie nelle donne e la prima causa di morte nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 50 anni, ma grazie alla prevenzione, il tumore al seno è uno dei tre tumori (insieme ai tumori dello stomaco e del colon-retto) per cui il calo della mortalità è stato più evidente negli ultimi decenni. Mentre alcuni fattori di rischio, come l’età, la storia riproduttiva e la familiarità, non sono modificabili, alcuni fattori di rischio, invece, come il consumo di tabacco, l’abuso di alcol, l’errata alimentazione e la sedentarietà, sono modificabili.