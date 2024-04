Lettura espressiva del giallo di Ocrzy. Regia di Rosaria Bux

Appuntamento da non perdere stasera alle 21 al circolo Arci di Paperino con la lettura de " Il misterioso decesso in Percy Street" di Emma Ocrzy. Il testo è letto dagli allievi del corso di lettura espressiva organizzato dal Comune servizio sistema bibliotecario. La regia è di Rosaria Bux. Il circolo si trasforma in una sala da tè con tanto di bevanda calda e pasticcini (info [email protected]). La custode di un palazzo viene trovata morta per assideramento nella sua stanza. L’opinione iniziale è che sia stato un incidente. Il mondo descritto è quello della Londra tra ’800 e ’900.