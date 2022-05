L’Eco-festival a Seano dove si riciclerà tutto

Un weekend oltre l’ecologia per parlare di riciclo, scambio gratuito di abiti e accessori, laboratori per bambini e mercato biologico. E’ l’EcoFestival di Seano del 14 e 15 maggio, organizzato dal Bio Distretto del Montalbano e GasFico con la collaborazione del Comune di Carmignano. Alessandra Abbassi (GasFico), Francesca Napolitano (Bio Distretto) e il sindaco Edoardo Prestanti hanno presentato il programma che avrà una anteprima giovedì alle 21.30 con il webinair di Alex Bellini. "Siamo ben lieti di accogliere l’Ecofestival – ha detto il sindaco Prestanti – poiché in questi anni abbiamo lavorato per far crescere queste tematiche, legate in particolare all’economia circolare". Sabato 14 l’EcoFestival si svolgerà al parco museo "Quinto Martini" per l’intera giornata: dalle 11 alle 12,30 yoga per bambini (portare un tappetino), poi tavola rotonda "Dal campo alla tavola" (dalle 16 alle 19). Seguirà un laboratorio di carta riciclata e con semi e compost. Domenica 15 dalle 9 alle 20. il festival si sposterà alla Pista Rossa con il mercato di prodotti alimentari e artigianali. Previsto anche un momento di esercizi del benessere con Francesca Stampone, dalle 9 alle 10. La domenica sarà ricca di laboratori per bambini e dalle 15 alle 19 "Swap Party" con mercatino di scambio gratuito di abiti e accessori.

Una allegra band "La Sganghera" offrirà uno spettacolo musicale itinerante. Alle 15,30 premiazione del concorso per la scuola primaria "Rifiuta l’abbandono, saranno esposti gli elaborati delle scuole partecipanti. Fra i laboratori più curiosi quello delle 15 dedicato al cuoio, per grandi e piccini oppure quello per l’autoproduzione del sapone all’olio d’oliva (dalle 11 alle 13). Previste anche passeggiate una di 8 km facile verso la Furba (dalle 10 alle 13) e una con pranzo a sacco alle 10 con ritrovo al circolo Arci 11 Giugno.

M. Serena Quercioli