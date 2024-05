Le note di Rtc. Un tuffo sonoro nella storia

Rete Toscana Classica, i nostri consigli per l’ascolto scegliendo diversi spazi sonori e rare registrazioni d’epoca. Dalla Spagna, 1963: "Sei Pezzi su canti popolari spagnoli" di Granados, oggi alle 18.04 e "Rhapsodie espagnole" del 1951 in una visione di Liszt alle 19,31. In serata dalla Russia di "Una notte sul monte Calvo" (alle 21.01) di Musorgskij-Korsakov (registrazione del 1960) all’impressionismo degli "Schizzi sinfonici - La Mer" del francese Debussy (registrazione del 1955). Domani alle 12,57 la voce di Cathy Berberian mezzosoprano, figura di spicco per il repertorio contemporaneo negli anni Sessanta, moglie del compositore Berio, in una antologia di brani di Satie, Weill, Stravinskij, e dello stesso Berio ("Folksongs"). La rubrica di Giovanni Logi per Puccini (dalle 18,40): Ozawa dirige "Manon Lescaut" e Antonio Pappano dirige "La Rondine". Martedì da non perdere alle 11.44 lo Strauss di "Una vita d’eroe": Michel Schwalbé al violino con i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan e alle 20,30 "Sogni d’inverno" di Cajkovskij, con la Russian National Orchestra diretta da Mikhail Pletnev. Mercoledì alle 17,28 una selezione di pagine verdiane dai "Lombardi alla prima crociata" diretta da Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker. Giovedì il rassicurante valzer "Bel Danubio blu" di Strauss alle 15.15 e l’inquietante "Requiem" verdiano alle 18,54 diretto da Herbert von Karajan. Alle 22.11 la Sinfonia n. 1 in re maggiore-"Titano" di Mahler con la Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Venerdì 31 maggio la suggestione di una registrazione dal vivo del 22 giugno 1965 da Aldeburgh, la culla del compositore britannico Britten, che esegue al piano con Richter lo Schubert della "Fantasia a quattro mani" (alle 13,59). Un salto all’indietro con Monteverdi dei madrigali e degli scherzi musicali diretti da William Christie (alle 14,18), cui segue la proposta del concerto n.3 di Rachmaninov con Ashkenazy al pianoforte e la London Synphony Orchestra (alle 14,34).

Goffredo Gori