Lavori al fosso. Chiuso tratto di via di Migliana

Per consentire lo svolgimento di lavori in somma urgenza - finalizzati a terminare l’intervento di messa in sicurezza del Fosso della Ghiffia - via di Migliana resterà chiusa al transito veicolare e pedonale - all’altezza del numero civico 65 - da martedì 3 dicembre, dalle ore 8 alle 17, e fino alla fine dell’intervento, comunque non oltre le 17 di giovedì 5 dicembre.

La limitazione al transito si rende necessaria al fine di portare a termine l’intervento di somma urgenza, in corso di esecuzione, nei pressi del Fosso della Ghiffia. Si tratta di lavori finanziati e autorizzati nell’ambito dell’emergenza nazionale e regionale, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023. Nello specifico i lavori conclusivi riguardano la posa di una nuova tubazione di attraversamento della strada (via di Migliana) per una migliore regimazione delle acque del Fosso con lo scopo di agevolare il controllo e la manutenzione futura della condotta