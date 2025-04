Zenith Prato: Derby Amaro e Rischio Penalizzazione in Serie D

Un punto amaro per la Zenith Prato. La sensazione è che il derby abbia lasciato scontenta la formazione amaranto, che ha certamente giocato meglio dei biancazzurri e che, ai punti, avrebbe forse meritato qualcosa in più grazie alle ottime prestazioni di Pupeschi, Fiaschi e Perugi in difesa, alla grinta di Saccenti e Nistri in mezzo al campo, alle doti tecniche di Kouassi e Falteri in fase offensiva. I 33 punti raggiunti nel girone D di serie D, però, non fanno star tranquilli i vertici di via del Purgatorio, consapevoli che potrebbe arrivare nei prossimi giorni una penalizzazione da parte della giustizia sportiva a causa del tesseramento irregolare di Tempestini.

"Difficile commentare questa partita. Avremmo certamente meritato più del Prato per le occasioni create, soprattutto nei primi 60’, ma è anche vero che nel finale la fortuna ci ha sorriso quando i biancazzurri hanno fallito il gol vittoria dal dischetto – commenta il vicepresidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione e per l’atteggiamento che hanno messo in campo. Mi auguro che la squadra mantenga questa concentrazione in tutti gli appuntamenti che ci attendono nel finale di stagione. Non possiamo fare troppi calcoli, ma solo pensare a far punti". Nei bassifondi i risultati non hanno sorriso ai pratesi, che hanno visto accorciarsi la lotta per evitare le ultime due posizioni, cioè la retrocessione diretta in Eccellenza. Il Fiorenzuola si è imposto sulla Sammaurese e ha raggiunto lo United Riccione, battuto nel frattempo dal Sasso Marconi, all’ultimo posto con 22 punti. Ad oggi sarebbero queste due squadre a retrocedere direttamente, con la Sammaurese appena avanti a quota 24. Negli obiettivi della Zenith Prato c’è di provare a fare il massimo dei punti per provare a chiudere almeno in quartultima posizione, anche considerando eventuale maxi penalizzazione, per scongiurare il pericolo forbice di 8 punti con la sestultima posizione.

Leonardo Montaleni