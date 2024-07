Lavori al bacino di Montachiello. Sarà svuotato e pulito dai detriti

Parte un importante intervento per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico in vista della stagione invernale. Si tratta di un intervento eccezionale richiesto dall’amministrazione in seguito alla disastrosa alluvione dello scorso novembre. Si tratta della la pulizia straordinaria del bacino idraulico di Montachiello che si trova sopra la località Bagnolo, lungo la strada che porta ad Albiano.

Il prossimo 30 luglio si svolgerà la conferenza dei servizi che consentirà alla società Publiacqua di ottenere il via libera da tutti gli enti coinvolti nella gestione dell’invaso e di iniziare gli interventi di pulizia dai materiali accumulati nel bacino di Montachiello. Sarà un intervento molto complesso che si svolgerà in due fasi e che consentirà di riportare l’invaso ai livelli di raccolta previsti da progetto.

Il lavoro prevede lo svuotamento del laghetto, la sua pulizia e di tutte le opere di presa e delle infrastrutture idrauliche presenti. "L’alluvione dello scorso novembre ci obbliga a fare i conti con la frammentazione delle competenze idrauliche nel nostro Paese. Non tutto dipende dal Comune, ma i soggetti in campo sono diversi: la Regione, attraverso il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, Gestore del Servizio Idrico Integrato,l’Autorità Idrica e insieme ai nostri uffici stiamo avendo un dialogo costante e quotidiano con tutti per arrivare ad una piena messa in sicurezza del territorio - spiega l’assessore alla sicurezza idraulica Alberto Vignoli -. La collina di Montemurlo ed il torrente Bagnolo devono tornare ad essere un posto in cui poter trascorrere delle ore all’aria aperta alla scoperta di luoghi fantastici. Tutti questi lavori sono funzionali alla messa in sicurezza idraulica del territorio post alluvione e il nostro impegno è massimo per dare risposte concrete". Alberto Vignoli proprio lo scorso anno aveva inaugurato con Publiacqua un percorso dell’acqua lungo il torrente Bagnolo che di fatto è stato spazzato via dall’alluvione e che ora è in fase di risistemazione.

"La tutela e la sicurezza del territorio sono al primo punto del nostro programma di mandato e stiamo procedendo con forza e determinazione per essere pronti ad affrontare fenomeni meteorologici che, purtroppo, sono sempre più intensi.- sottolinea il sindaco Simone Calamai - Torno a ribadire che serve un piano di mitigazione ambientale a livello nazionale per proteggere il nostro Paese da eventi sempre più estremi".

Silvia Bini