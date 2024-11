La Valanga Azzurra torna al Garibaldi. Gli altri film nelle sale

Al Garibaldi oggi torna sul grande schermo La Valanga Azzurra, il docufilm di Giovanni Veronesi che racconta le imprese di Gustavo Thoeni, Piero Gros e gli altri campioni che negl anni Settanta portarono lo sci italino in vetta al mondo: oggi la proiezione è alle 18.40, domani alle 19. Sempre al Garibaldi oggi alle 16.40 Il Robot Selvaggio, il film di Chris Sanders tratto dal romanzo di Peter Brown, e alle 20.30 C’era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone in versione restaurata in occasione dei 40 anni dalla sua prima uscita nelle sale. Al cinema Eden tre proposte: Fino alla fine di Gabriele Muccino con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy (le proiezioni alle 16-18.15-21); Parthenope, l’ultimo film di Paolo Sorrentino con Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli (alle 16-18.30-21); Berlinguer. La grande ambizione, di Andrea Segre con Elio Germano (alle 16-18.15-21). Al Terminale: Trifole alle 16.30, The Substance alle 18.30 e alle 21.15. Al Pecci Longlegs alle 16.30 in versione originale con sottotitoli e alle 18.30 in italiano; alle 21.15 Il raggio verde, uno dei capolavori di Eric Rohmer, in versione originale con sottotitoli.