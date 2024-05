La Riserva ospita i ragazzi. Campi estivi nella natura

Ultimi giorni per le iscrizioni o per gli sconti per i campi estivi nella Riserva Acquerino Cantagallo, organizzati dalle due associazioni che gestiscono le antiche cascine dell’area naturale protetta. Le proposte arrivano dai gestori del Centro Visite Cascina di Spedaletto, l’associazione Passione Natura Biobiettivi, e del Rifugio Le Cave, Legambiente Prato. Per quel che riguarda i campi di Cascina di Spedaletto, domenica sarà l’ultimo giorno per usufruire dello sconto del 10 per cento e ci sono ancora posti disponibili.

I posti per i campi estivi di Cave sono invece in fase di esaurimento e l’ultimo giorno disponibile per le iscrizioni è il 15 maggio. Per i campi estivi di Cascina di Spedaletto, sono aperti ai ragazzi da7 a12 anni e il periodo va dal 17 giugno al 2 agosto. Tra le attività proposte: laboratori, musica, escursioni, orienteering e giochi, il tutto con cucina vegetariana e pernottamento nelle camerate della storica struttura. Dal 29 luglio al 2 agosto, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, previsto un campo itinerante di 5 giorni con pernottamento in tenda. Per informazioni: 347 1933742 o 338 3037439. Cinque settimane di campi estivi a Cave, dove dal 16 giugno al 13 luglio saranno ospitati, nelle camerate del rifugio, ragazzi dagli 8 ai 15 anni, con partenze scaglionate in base all’età (dal 16 al 22 giugno 8-10 anni; dal 23 al 29 giugno 10-12 anni; dal 30 giugno al 6 luglio 13-15 anni).

Camminate, giochi ed esperienze di gruppo saranno le attività che le guide ambientali presenteranno ai piccoli ospiti, con un’immersione nella natura dell’area protetta. Per i più grandi (dai 16 ai 19 anni), dal 14 al 20 luglio Legambiente propone un campo itinerante.

Le due strutture che ospitano i campi sono storiche cascine ristrutturate e trasformate in rifugi diversi anni fa dalla Regione (che è l’ente proprietario) e dalla Comunità Montana.

Si trovano agli angoli opposti della Riserva, entrambe in luoghi assai suggestivi: Cascina di Spedaletto (condivisa con un’azienda agropastorale tutt’ora attiva) è all’accesso sud ovest (lungo la Pistoia-Riola) mentre il rifugio Le Cave è vicino al borgo di Cantagallo e si raggiunge con una mezz’ora di camminata dal parcheggio adiacente il Centro Visite. Per informazioni ed iscrizioni, telefonare al 3289039150 o scrivere a [email protected].

