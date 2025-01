La piazza dei bimbi. È già un successo

"La prima iniziativa dell’anno in centro storico è per le bambine e i bambini; tra note musicali improvvisate, gessi colorati e lavoretti artigianali abbiamo imparato qualcosa: sulla creatività, sull’arte, sul riciclo, sulla comunità. Riempiendo una delle piazze più belle della nostra città in un freddo ma assolato pomeriggio d’inverno. Parte un percorso che durerà tutto l’anno. La città a misura di tutte e tutti parte dai suoi più piccoli cittadini.

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza le incredibili realtà che popolano la nostra città", scrive sui social con entusiasmo l’assessore Diego Blasi riguardo l’iniziativa "La piazza dei bambini", il progetto pensato dall’amministrazione

in collaborazione con diverse realtà cittadine per portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini. Ieri successo in piazza delle Carceri.