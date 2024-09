La nuova piscina di Iolo? . In ricordo del prof "Casta"

"Pensiamo che Sandro debba comunque essere ricordato, per tutto quello che ha dato al movimento sportivo pratese e al nuoto in particolare. Intitolargli la nuova piscina olimpica? Sarebbe fantastico, indubbiamente. Vedremo se sarà possibile, ci attiveremo nelle prossime settimane". E’ il pensiero di Roberto Di Carlo, presidente della Futura, a proposito di un eventuale omaggio ad Alessandro Castagnoli, l’ex-docente e "storico" allenatore del club scomparso la scorsa settimana a 76 anni (nonché figura di riferimento dello sport di Prato per decenni). Perché il "Casta" aveva letteralmente lo sport nel sangue: il padre Egisto (detto "Calvino") era stato uno dei primi istruttori di corsa ad ostacoli in città. Disciplina nella quale, negli anni ‘60, Sandro era arrivato a laurearsi campione italiano nei 60 metri della categoria "allievi". Aveva quindi praticato a buoni livelli il nuoto e il basket, per poi diventare professore di educazione fisica al Buzzi e al Copernico. E’ però nel nuoto che ha lasciato l’impronta più evidente, allenando e facendo crescere decine e decine di nuotatori e nuotatrici pratesi capaci di conquistare innumerevoli medaglie a livello regionale. Sino a portarne alcuni a livelli di eccellenza assoluti: Castagnoli ha "scoperto" ed allenato fra gli altri Andrea Righi (che fece incetta di titoli italiani e sfiorò la qualificazione olimpica a Sydney 2000) Lisa Giagnoni (vice-campionessa italiana) Gioele Origlia (campionessa italiana nei 100 stile nel 2017) e Francesco Moroni (campione italiano "ragazzi" nel 2008 nei 200 stile). Non è un caso che fossero tutti presenti lo scorso sabato nella chiesa di San Domenico, insieme a tanti suoi ex-studenti ed ex-atleti, per salutarlo un’ultima volta. Per quanto riguarda il nome della nuova piscina che nascerà a Iolo, la Futura sta insomma valutando la possibilità di presentare nei mesi prossimi una richiesta ufficiale alle istituzioni, coinvolgendo magari il comitato regionale Fin e il Coni. E perché no, anche le altre società del nuoto: alcuni esponenti dell’Azzurra interrogati sulla prospettiva della nascita di una "Piscina Alessandro Castagnoli", si sono detti in linea di massima favorevoli.

Giovanni Fiorentino