"La notte dei bambini" farà commuovere il pubblico della Banti

Entra nel vivo la stagione di teatro in sala Banti a Montemurlo, di cui prosegue la campagna abbonamenti – sono già 150, su 200 posti in totale, quelli venduti – aperta a tutti. Venerdì, alle 21.15, Gaia Nanni sarà la protagonista de "La notte dei bambini", uno spettacolo per la regia di Giuliana Musso.

"La notte dei bambini" è la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini. È la storia di quella volta in cui fu facile riconosce i mille fili invisibili che ci legano gli uni agli altri e tutti insieme alla nostra umanissima e buffa fragilità.

La stagione proseguirà venerdì 31 gennaio con Lorenzo Baglioni, accompagnato da Daniele Cianferoni, Alessandro Cianferoni, Lorenzo Furferi e Daniele Vettori, presenta "Canzoni a colori". Baglioni, il popolare professore-cantautore del web, ritorna a teatro con uno spettacolo unico, che invita il pubblico a ridere, commuoversi e riflettere, lasciando ogni spettatore con una nuova prospettiva.