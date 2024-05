La natura per i bambini. Le biblioteche fanno rete. Con tante belle iniziative

Parte oggi il nuovo programma di iniziative gratuite, interamente dedicato ai piccoli, dal titolo "EsploriAmo la natura – DifendiAmo l’ambiente", organizzato e promosso dal sistema bibliotecario provinciale pratese. La natura è protagonista in tante biblioteche della nostra provincia con appuntamenti da maggio fino a settembre: letture animate, storie e laboratori per accompagnare i bambini in un percorso affascinante, pensato per favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente che ci circonda. Si comincia con Natura & Ambiente, il ciclo di incontri a cura di Legambiente Prato, con letture animate e laboratori per bimbi dai 6 ai 10 anni per imparare, con creatività, a rispettare il pianeta e i suoi più piccoli abitanti. Il primo appuntamento è a Montemurlo oggi alle 10.30 nel giardino della biblioteca Della Fonte con La metamorfosi delle farfalle. Sabato 11 maggio alle 10.30 toccherà alla biblioteca Basaglia di Vaiano con Le formiche e il formicaio; sabato 18 maggio alle 10.30 l’appuntamento è ancora a Montemurlo con Gli insetti impollinatori e anche nel giardino della biblioteca Petrarca di Vernio con Colori e mimetismi delle farfalle, mentre nel pomeriggio alle 17 la biblioteca Inverni di Poggio a Caiano proporrà un originale incontro nell’oasi apistica Le Buche per parlare di relazioni tra insetti e orto. E poi via via con gli incontri in tutte le altre biblioteche fino al 28 settembre.

Oltre che a Montemurlo, Vaiano, Vernio e Poggio a Caiano, il ciclo farà tappa anche a Cantagallo nell’Anfiteatro di Giuliano Mauri a Luogomano Riserva naturale Acquerino-Cantagallo grazie alla Fondazione Cdse e a settembre a Carmignano nel giardino della biblioteca Palazzeschi. A Prato inizietà a settembre con divertenti incontri di divulgazione scientifica, a cura della Libreria Le Storie della Mippa, per bambini dagli 8 anni in su: Il giro del mondo in 80 esperimenti per conoscere curiosità scientifiche e scoprire un pianeta ricco di bellezza in Lazzerini e a PrismaLab, e Alfabeti naturali. Piccola guida all’osservazione della creatività sempre in Lazzerini. Il programma è on line su www.sistemabibliotecario.prato.it. Tutte le iniziative sono a ingresso gratutito. La prenotazione è consigliata e occorre contattare le singole biblioteche. Per le iniziative in Lazzerini la prenotazione è obbligatoria.