La guida ai film. Un weekend per tutti i gusti

Diamanti, quindicesima regia di Ferzan Ozpetek, è il film del momento. Travolto da un prevedibile successo di pubblico, continua la sua programmazione al cinema Eden (ore 16/18.15/20.45). Quando un film diventa un motivo di conversazione un po’ ovunque e persino nei salotti, vuol dire che il regista ha centrato il suo obiettivo. Se non altro per una lunga serie di scelte coraggiose che lo hanno portato a realizzare un film corale estremamente complesso, eccessivamente manicheo. Ma il pubblico (soprattutto quello femminile) pare non accorgersi di alcuni "difettucci"; l’eccessiva lunghezza (135 minuti), l’eccessivo affollamento di personaggi, molti dei quali solamente abbozzati e persino spariti senza lasciare traccia. E’ evidente che ciò che prevale ed arriva al cuore del pubblico è altro: l’attenzione maniacale con cui Ozpetek cura ogni sequenza, la capacità di tirare fuori il meglio da ogni singola attrice, la furbizia ben evidente nel costruire situazioni in cui probabilmente ogni donna può riconoscersi. Tuttavia certe contrapposizioni non si possono più sopportare, perché in fondo si sperava appartenessero al passato. Gli uomini tutti cattivi, insignificanti, isterici. Le donne tutte buone, spesso sfortunate. E anche l’unica donna cattiva, si ravvede sul finale diventando persino generosa (18 attrici, tutte insieme appassionatamente, molte di loro molto brave, su tutte la grande Vanessa Scalera). Vabbè, accontentiamoci di un bel "compitino" di grande successo. Di certo, non è tra i film più riusciti del regista italo-turco.

Sempre all’Eden si prosegue con Io & te dobbiamo parlare con l’insolita coppia fiorentina-partenopea Leonardo Pieraccioni/Alessandro Siani. Che dire? Forse tutti si aspettavano qualcosa di più da due mattatori amatissimi dal pubblico (ore 16/18/21). Per gli amanti del thriller prosegue anche Conclave, retto da un poker di attori dal grande talento: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Litgow, Sergio Castellitto (ore 16/18.30/21). Al Terminale continua la programmazione di Una notte a New York con Sean Penn (sempre bravo anche nei film modesti come questo) e Dakota Johnson, oggi e domani alle 16.15, 18.30 e 21.15. Dal primo gennaio arriverà Better man.

Federico Berti