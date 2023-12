La guida ai film. Quanti titoli per la fine d’anno

Ultimo week end del 2023, tra conferme e novità. Fa piacere sapere che un film d’autore non facile e non per tutti ma splendido come "Foglie al vento" del finlandese Aki Kaurismaki prosegua la programmazione al Terminale, vista l’ottima accoglienza del pubblico (oggi 16/17.45/19,30/21.15). Una delle novità più attese nella sala di via Carbonaia, è il nuovo lungometraggio del maestro Hayao Miyazaki, "Il ragazzo e l’airone" (1° gennaio 16.15/18.45). Definire "cartoni animati" il cinema di Miyazaki è terribilmente riduttivo: il suo è un cinema "disegnato" di altissimo livello, entrato nella storia con titoli come "La città incantata" e "Il castello errante di Howl". Il cinema Eden offre pellicole quasi tutte di successo. A partire da "Ferrari" dedicato al patron della casa automobilistica con un bravissimo Adam Driver che divide la scena con Penelope Cruz nel ruolo della moglie (oggi 18.30/21 e domani 18.30). All’Eden c’è anche Wish, l’ultimo cartoon della Disney, sempre alle 16. Dal 1° gennaio "Succede anche nelle migliori famiglie", il ritorno di Alessandro Siani che interpreta e dirige un gruppo di bravissimi attori: Dino Abbrescia, Antonio Catania, Sergio Friscia, Anna Galiena (ore 16/18.15/21, ma non domani alle 21). Continua la programmazione di uno dei film italiani più belli della stagione "Adagio" di Stefano Sollima, bravo figlio d’arte (suo padre diresse il famoso "Sandokan" degli anni ’70). Un gruppo di attori che non sbagliano mai come Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino a cui si aggiunge un ritrovato Adriano Giannini. Un ottimo film (oggi 16/18.15/21, domani 16/18.15, dal 1° 18.15/21)). Infine un gioiello: "One life", con uno strepitoso Athony Hopkins che interpreta Nicholas Winton che salvò centinaia di bambini ebrei dai campi di concentramento. Difficile non commuoversi. Hopkins è da Oscar. E sarebbe il terzo. Da non perdere (ore 16/18.15/21, a parte domani che non sarà effettuato lo spettacolo delle 21).

Al Pecci "Tutti a parte mio marito" (oggi 19.30) e "Il maestro giardiniere" (ore 21.20). Troviamo anche "Amori, furti e altri guai" (ore 15.30) e "Gli spiriti dell’isola" (ore 17.20). Chi volesse recuperare "La chimera" di Alice Rohrwacher appuntamento il 1° gennaio (ore 15.30) e del 3 (ore 18.50).

Federico Berti