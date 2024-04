La guida ai film. Il cinema italiano alla riscossa

Ogni tanto il cinema italiano ci regala delle belle sorprese. Una di queste è "Zamora", primo film da regista di Neri Marcorè (cinema Eden ore 16/18.15/21). Una gradevole commedia ambientata negli anni Sessanta, che si svolge nella Milano del boom economico. Atmosfere che ricordano il cinema di Pupi Avati. Walter Vismara è un giovane contabile assai imbranato con le donne. Dalla provincia, viene trasferito in una azienda del capoluogo lombardo. Lì incontrerà uno strano titolare (uno strepitoso Giovanni Storti) che lo obbligherà alle partite di calcio settimanali, tra scapoli e ammogliati. Non sa nulla di calcio, non sa stare in porta. E presto diventerà un personaggio fantozziano. La riscossa arriverà grazie ai consigli di un portiere, una volta famoso e idolatrato, scivolato nel dimenticatoi e nell’alcol. Consigli su consigli, trasformeranno l’imbranato portiere in un grande portiere, tanto da meritare il soprannome di Zamora che negli anni Trenta era stato il più grande portiere del mondo. Funziona tutto o quasi, tranne un errore che si può perdonare. Il film è ambientato nell’anno di uscita di "Giulietta degli spiriti" cioè il 1965. Molti dei personaggi del film si ritrovano nei salotti più belli per guardare il "Rischiatutto" di Mike Bongiorno. Peccato che il telequiz sia andato in onda dal 1970 a 1974. Vista la buona riuscita della sua opera prima, a Neri Marcorè si può perdonare tutto. Sempre all’Eden un’altra novità italiana: "Gloria!" (ore 16/18.15/21) di Margherita Vicario. Suo padre è Francesco, regista dei "Cesaroni", di "Don Matteo", di "Che Dio ci aiuti". Suo zio è Stefano, regista di "Il pranzo è servito", di "Avanti un altro". Suo nonno è Marco, regista tra l’altro di di "7 uomini d’oro". Sua nonna Rossana Podestà è stata una delle star degli anni ’50. La ragazza ha il mondo dello spettacolo nel sangue. Terzo film all’Eden "Un mondo a parte" (ore 16/18.15/21). Il Terminale propone "E la festa continua" (ore 16.45/21.15) e "Tatami (ore 18). Sabato ore 15 "La vocazione di perdersi", domenica ore 10.30 "La fattoria di lana", martedì 16 ore 21.15 "Inizio d’estate". Al Pecci "Quarto potere" (ore 17.20 domenica 15.30, "How to save a dead friend" (ore 19.30 domenica 21.10), "Los delinquentes" (ore 21.10 domenica ore 17.40).

Federico Berti