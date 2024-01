La guida ai film. I grandi attori nelle nostre sale

Al Terminale ancora l’ultimo film di Wim Wenders "Perfect days", girato in Giappone e con protagonista uno attore straordinario, capace di recitare con gli sguardi. Bravissimo Kojo Yakusho, meritata Palma d’oro a Cannes 2023 (oggi 18.45 e 21.15, domani 16.15 e 21.15). Ancora Giappone con "Il ragazzo e l’airone" del maestro Hayao Miyazaki (oggi 16,15, domani 18.45) maestro indiscusso dell’animazione che in passato ci ha regalato capolavori come "La città incantata" e "Il castello errante di Howl". Per la rassegna Cinefilante ecco "Facciamo la pace" domani alle 10.30. Al cinema Eden arriva una delle prime novità del 2024, "The miracle club" (ore 16, 18.15 e 21), storia di un gruppo di donne nella Dublino degli anni sessanta che sognano da tempo di fare un viaggio a Lourdes. Finalmente ce la faranno. Basterebbero le performances delle tre grandi attrici del cast per non far rimpiangere i soldi del biglietto: Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney a cui si aggiunge il sempre bravo Stephen Rea. A proposito di grandi attorii, da non perdere assolutamente la performance di Anthony Hopkins in One life (ore 16, 18.15 e 21), straordinario nel ruolo di Nicholas Winton, una sorta di Schindler inglese che riuscì a sottrarre dallo sterminio nazista centinaia di bambini cecoslovacchi. Oltre Helena Bonham Carter fa piacere rivedere (seppur in ruoli secondari) due grandi attrici molto presenti nel cinema degli anni ’70/’80 la svedese Lena Olin e la svizzera Marthe Keller. Un solo spettacolo alle ore 23 per l’insolita coppia Fabio De Luigi/ Stefano Accorsi in "50 km all’ora". Infine debutto nelle sale per il secondo film da regista di Pietro Castellitto: "Enea" (ore 16, 18.15 e 21) con il padre Sergio, Chiara Noschese e Benedetta Porcaroli.

Al Pecci "La chimera" di Alice Rohrwacher raggiunge il mese di programmazione, con Isabella Rossellini (oggi 18.30). Di grande attualità "Crescendo" (oggi 16.20 v.o.) storia di un direttore di orchestra a cui viene affidato il compito di formare una orchestra giovanile israelo-palestinese. C’è poi "Trenque Lauquen" prima parte (oggi 21.15 e domani 16 v.o.) e seconda (domani 18.30). Infine domani per il Cinema Ritrovato anche The Dreamers di Bertolocci alle 21 v.o.

Federico Berti