La doppia festa della parrocchia

Parrocchia del Santissimo Rosario in festa dal 6 all’8 ottobre a Poggio a Caiano. La festa quest’anno è doppia: quella patronale di Santa Maria del Rosario e quella per i 120 anni della parrocchia. Venerdì 6 (dalle 19,30) cena degli anziani offerta dal Mestolo d’Oro e sabato 7 grigliata in piazza per la festa dei ragazzi. Domenica apericena a cura del circolo Ambra. Prenotazione per la cena: 338.3652062 o rivolgersi al parroco.