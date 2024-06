La decisione di Matteini Bresci. Si è autosospeso dai ruoli in Ctn

A dieci giorni dallo tsunami giudiziario che ha colto di sorpresa la città e il distretto, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, 66 anni, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, ha inviato una lettera a Confindustria Toscana Nord con la quale annuncia la autosospensione dalle cariche rivestite in associazione. Un gesto di responsabilità che Matteini Bresci, eletto a metà aprile presidente della sezione Moda di Ctn, ha compiuto dopo la sua comparsa davanti al gip Liguori per l’interrogatorio di garanzia (si è avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando dichiarazioni spontanee per ribadire l’estraneità dalla corruzione). Matteini Bresci imprenditore tessile e detentore del 40% delle quote del Gruppo Colle, è finito nell’inchiesta della Dda che ha portato in carcere il tenente colonnello dei carabinieri Sergio Turini, 55 anni, accusato di atti contrari ai doveri di ufficio, accessi abusivi allo sdi e peculato, e l’investigatore privato Roberto Moretti, 52 anni, con l’accusa di corruzione.

Nella comunicazione "Matteini Bresci si autosospende dalla propria posizione in associazione fino al termine delle indagini preliminari in corso". Un gesto per il quale "Ctn esprime apprezzamento" perché il socio "con questo atto dimostra di avere ben compreso lo spirito e la sostanza del Codice etico, consentendo una più lineare prosecuzione dell’attività istituzionale, pienamente in essere, della sezione e dell’associazione". Chi prenderà le redini della sezione? Il secondo con maggior numero di voti è Francesco Marini: l’incarico della presidenza potrebbe passare nelle sue mani, ma la scelta sta alla sezione che si riunirà nei prossimi giorni. Ctn, infine, augura a Matteini Bresci "la più positiva evoluzione della sua posizione".

Sa.Be.