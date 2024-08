La Classica settimana con Rtc. Da Rachmaninov a Caikovskij

Offerta di rari reperti d’epoca su Rete Toscana Classica, questa domenica. Dalle ore 14,00 i preludi di Rachmaninov del 1960, cui segue Suites di Bach del 1965 e Prokof’ev di “Alexander Nevskij” del 1958, poi Stravinskij da “Pétrouchka” registrazione del 1964 (alle 19,40). Alla sera, l’opera giovanile di Verdi registrata a Londra nel 1971: “Attila” con Ruggero Raimondi diretto da Gardelli (alle 20,30).

Domani, un’altra opera di Verdi composta nel 1847 di rara esecuzione: “I Masnadieri” da Schiller , con Bergonzi e Monserrat Caballè, registrazione a Londra 1974 (alle 20,30).

Martedì alle 15,40 Abbado dirige Caikovskij con la Chicago Symphony Orchestra (anche la “Patetica”). Alle 19,40 Elena Cecchi Fedi (soprano diplomatasi al Conservatorio di Firenze) canta “Delle offese a vendicarmi” di Domenico Zipoli. Segue in una registrazione del 1959 un’altra opera di Verdi alle 20,30: “Macbeth”, di cui fu storico interprete il baritono americano Leonard Warren (qui con il tenore Bergonzi), tristemente noto anche per la morte in palcoscenico del Met il 4 marzo del 1960). Mercoledì alle 11,29 Arthur Rubinstein-pianoforte interpreta Chopin (registrazione del 1961): “Tre notturni”, “Sonata n.2”.

Ascolto consigliato: un concerto per violino e orchestra di Schumann con l’orchestrazione di Sostakovic, tratto dal concerto per violoncello 129 di Schumann, dove la parte per violino è arrangiata dallo stesso Schumann; Gideon Kremer violino con la Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa-registrazione del 1992 (alle 12,07). Giovedì: Bernstein dirige la Sinfonia “Dal nuovo mondo” di Dvorak (alle 12,40) e “Tre danze slave”. Venerdì: non poteva mancare Puccini nell’anno del suo centenario, e abbiamo scelto l’opera che per prima scruta il “nuovo mondo”, le aperture europee, il nuovo secolo: “La fanciulla del West” del 1910, opera innovativa per una trasmissione impegnativa curata da Barbara Boganini in collaborazione con ICAMus .

Alle 18,40 di venerdì il primo atto e sabato 24 stessa ora il secondo e terzo.

Goffredo Gori