La carica degli Azzurri. Caccia alla prima vittoria

A caccia della prima, storica vittoria. La voglia di giocarsela fino all’ultima posta e di dare il 100% nell’arena non manca. L’obiettivo è sempre lo stesso per gli Azzurri di Santa Maria. Aggiudicarsi il primo Palio della loro storia nell’Antico Gioco della Palla Grossa. Gli Orsi Azzurri fremono in attesa di scendere nell’arena di piazza del Mercato Nuovo contro i Verdi di San Marco, nella semifinale che si giocherà a partire dalle 21 il prossimo 7 settembre. "Ci stiamo allenando duramente – commenta Alessandro Magherini, presidente degli Azzurri –, facciamo fino a due ore di preparazione, un giorno sì e uno no. Ora è il momento di rafforzare i muscoli poi, dalla prossima settimana, ci concentreremo soprattutto sulla tattica. É un momento eccitante e pieno di adrenalina, ma dovremo giocare con la testa: nella Palla Grossa vince chi sbaglia di meno. I Verdi sono avversari molto tosti, nell’arena non regalano niente e dobbiamo essere consapevoli delle loro capacità senza però alcun timore".

Il gruppo degli Azzurri è un collettivo con molti innesti nuovi, che nel corso delle varie edizioni si è profondamente rinnovato. La squadra era ripartita praticamente da zero nel 2021. Il gruppo è cresciuto di numero di anno in anno, con calcianti provenienti da diverse discipline sportive: combattimento, ma anche rugby, calcio e basket. "Almeno metà squadra è al suo esordio nell’arena – racconta Magherini –, quindi c’è tanto entusiasmo e voglia di far bene, ma è anche vero che chi giocherà dovrà trovare i meccanismi giusti e l’intesa coi compagni di squadra. Ho buone sensazioni; se faremo quello che sappiamo fare avremo serie possibilità di ambire al Palio". La semifinale contro i Verdi sarà già importante per capire gli equilibri di questa edizione, d’altronde è un match da dentro o fuori.

E’ anche vero che per Santa Maria sembrano ormai lontani i problemi a livello di organico e quindi c’è voglia di sperare nel colpaccio. "Il regolamento della Palla Grossa è così: basta poco e sei fuori. I calcianti questo lo devono tenere bene a mente. Si chiama semifinale, ma, in realtà, quella contro i Verdi è una finale a tutti gli effetti – precisa ancora Magherini -. I tesserati sono cresciuti come numeri, al momento sono una settantina. Abbiamo avuto un bel ricambio generazionale che ci dà la carica anche in prospettiva futura. Potrebbe essere un anno di svolta". Ad affiancare i tanti nuovi innesti ci saranno due rappresentanti della ‘vecchia guardia’: il capitano, Tommaso Vannini, e il vicepresidente degli Azzurri, Ilir Mura. "Le scelte finali su chi giocherà o meno saranno dell’allenatore, Simone Fani – conclude Magherini –. Siamo consapevoli di avere un gruppo forte e mai come quest’anno abbiamo i numeri per riscrivere la storia e portarci a casa il Palio". Queste le zone di Prato che fanno da riferimento per il quartiere degli Orsi di Santa Maria: Castelnuovo, Fontanelle, Santa Maria a Colonica, San Giorgio a Colonica, Soccorso, Paperino, Macrolotto Due, Le Badie, Grignano, Cafaggio, Mezzana, e Poggio a Caiano.

L. M.