Kickers e Chiesanuova vincono e avanzano

Iniziano a delinearsi i valori delle squadre impegnate nel campionato Uisp di calcio a 11, giunto alla terza giornata. Nel big match al vertice tra Kickers Narnali e Prato Asd sono stati i padroni di casa a conquistare i tre punti: per i Kickers la partita si è subito messa bene con la rete al primo minuto di Incorvaia. Sussulto di orgoglio per il Prato Asd con Baracchi sul finire di prima frazione (1-1 all’intervallo). Nel secondo tempo le reti di La Rosa e Fullone consegnano definitivamente la vittoria ai Kickers. Nell’altro scontro ai piani alti della classifica, il Real Chiesanuova vince 3-1 contro il Signa: alla rete degli ospiti di Righini rispondono i gol di Lici, Pisa e Silvestri che regalano il primo posto al Chiesanuova insieme, appunto, ai Kickers.

Il Vergaio Asd regola per 2-0 l’Olimpia Prato grazie alle reti di Righi e Grassi, entrambe nel primo tempo. Vittoria esterna di misura, invece, per lo Sporting Prato City contro il Bellini Giacomo Bacchereto (decide il gol di Carrubba). Un Fc Tavola scatenato ne rifila cinque alla Polisportiva S. Andrea: 2-5 il risultato finale al 90’. Succede quasi tutto nel primo tempo: gli ospiti segnano cinque gol con la doppietta di Gambino e le reti di Fedi, Innocenti e Cusano. La ‘Polisportiva’ risponde con la sola rete di Tuci nel primo tempo a cui segue il 2 a 5 finale messo a segno da Mastour. Un’altra vittoria esterna è arrivata nel match tra la Polisportiva Il Sogno e Giusti Stefano Comeana: 0-4 al 90’ con le reti, due per tempo, di Laus, Rinaldo, Elhadar e Scuffi. Tra Avis Verag Prato Est e Phoenix il risultato al 90esimo è 1-2 e i tre puntivanno al Phoenix.

Il Sant’Ippolito ha osservato la giornata di riposo. La classifica aggiornata vede Kickers Narnali e Real Chiesanuova a 7 punti. A 6 punti il gruppo formato da Prato Asd, Phoenix, Vergaio e Tavola. Sant’Ippolito e Signa totalizzano 4 punti mentre Bellini Giacomo, Olimpia Prato, Avis Verag, Sporting Prato City e Giusti Stefano fanno segnare 3 punti. Ancora a zero Sant’Andrea e Il Sogno.

L.M.