Jolo torna a vincere, Maliseti sempre più giù. Poggio vince il derby mediceo: Virtus ko

La diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiusa con qualche sorpresa. Cominciando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo si è messo alle spalle l’ultimo passo falso e ha ripreso a marciare: D’Agati e Balli hanno griffato il 2-1 esterno sulla Virtus Rifredi che permette alla banda Ambrosio di riprendersi la seconda posizione e di ridurre a cinque punti la distanza dal Settimello primo della classe nel girone D. Il Prato Nord ha pareggiato fra le mura amiche contro il San Godenzo (1-1, gol di Calamai) ma resta al di sopra della zona playout, al pari del Casale Fattoria di Calderone che è tornato a casa con un buon punto dal confronto con l’Atletico Casini Spedalino (0-0). Cristiani non è bastato al CSL Prato Social Club: il Novoli ha vinto 3-1. E anche il Maliseti Seano dovrà riscattare il ko esterno subìto per mano del Sagginale (3-1) perché di questo passo il rischio di retrocedere diverrebbe sempre più concreto. Scendendo in Seconda Categoria, è la Pietà "l’anti-San Niccolò", considerando che il 2-1 maturato allo Scirea contro il Chiesanuova (con Dano e Melani che hanno neutralizzato il gol dei padroni di casa segnato da Greco) vale il secondo posto in solitaria. San Niccolò vince per 1-0 col un Montemurlo volitivo ma (stavolta) non abile a concretizzare. Pollice alzato anche per la Galcianese: il 3-2 interno sul Pistoia Nord lascia in dote l’aggancio alla Virtus Montale in terza posizione. Un’autorete (per l’1-1 finale) ha garantito al Tavola di non perdere in trasferta sul terreno di gioco del Bugiani Pool 84. Colpo di reni del Mezzana, che rifilando un netto 4-1 ad un Vernio ormai in crisi di risultati prende una boccata d’ossigeno per tentare di allontanarsi al più presto dalle sabbie mobili. E lo stesso discorso vale anche per la Valbisenzio: Ferrari, Magnelli e Rossellò hanno messo la firma sotto il 3-2 con cui la squadra di Nanni ha battuto sul proprio campo la Montagna Pistoiese, fornendo un potenziale trampolino di (ri)lancio per le prossime uscite. Chiusura con il girone F, con il Poggio a Caiano primo della classe che ormai è la squadra da battere: i ragazzi di mister Marchetti si sono aggiudicati per 1-0 (Scanavini) il "derby mediceo" con la Virtus Comeana e mantengono tre punti sul Daytona. Francesco Campolo ha iniziato al meglio il suo percorso da tecnico della Polisportiva Naldi, centrando un successo esterno per 3-1 al debutto contro il Cobra Kai (Gelsumini, Salliu e Di Gioia). E il 2-0 con cui il San Giusto ha regolato La Querce (con acuti di Arapi ed Ottaviani) promette infine di smuovere le acque anche per quel che riguarda la lotta-retrocessione.

Giovanni Fiorentino