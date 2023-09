Volontario della Misericordia e laureato. Il confratello della Misericordia di Carmignano Filippo Tabani si è laureato in Ingegneria Aerospaziale. Il suo è stato un percorso di studi fra i più impegnativi senza dimenticare il servizio da svolgere come soccorritore. "Il Magistrato, i dipendenti e i volontari – scrive la Misericordia - gli porgono i più cari auguri per un luminoso futuro".