Incendio in via Melis. Stop al traffico

Pomeriggio intenso quello di ieri per i vigili del fuoco di Prato, chiamati ad intervenire intorno per un incendio di sterpaglie divampato intorno alle 16.30.

Incendio che ha interessato le sterpaglie presenti lungo la scarpata di via Melis, nel comune di Prato.

La tipologia di intervento del corpo dei vigili del fuoco ha richiesto l’interruzione della circolazione dei veicoli su entrambri i sensi di marcia per i tempo necessario allo spegnimento delle fiamme. La densa coltre di fumo, infatti, stava invadendo la sede stradale rischiando di creare pericolosi problemi ala viabilità e ai conducenti a bordo delle macchine di passaggio proprio in via Melis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a una squadra della Vigilanza antincendi boschivi (Vab) per domare le fiamme. Sul posto sono sopraggiunti anche una volante dei carabinieri e una della polizia municipale di Prato e di Montemurlo, al fine di amministrare la circolazione stradale per il tempo necessario all’intervento di spegnimento delle fiamme, regolando la viabilità con una deviazione alternativa.

Domate le fiamme, e una volta certificata la messa in sicurezza della scarpata garantita dalla catena dei soccorsi intervenuti sul posto è stato possibile, sempre nel pomeriggio di ieri, procedere e ultimare le operazioni di riapertura della strada di via Melis così che la circolazione potesse riprendere regolarmente.