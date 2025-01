In onore di Marco Masi. Blindato il secondo posto

Bella vittoria per i Dragons contro Sancat Firenze e grande commozione di tutti i presenti alle Toscanini nel ricordo di Marco Masi, la cui memoria è stata onorata al meglio dai giocatori pratesi.

Prima del match momenti toccanti, con il minuto di raccoglimento e Marco Pinelli che ha collocato una maglia Dragons nella sedia a bordo campo di solito occupata dall’ex dirigente e giocatore appena scomparso (i funerali saranno celebrati oggi alle 10 alla chiesa della Resurrezione).

Poi la partita che per la squadra di coach Pinelli è stata tutta in discesa: finale 92-86 (57-40 a metà gara) e secondo posto conservato nella classifica di serie C maschile.

Il tabellino dei Dragons: Manfredini 30, Marini 2, Banchelli, Magni 10, Staino 3, Berni 7, Rosati, Salvadori 9, Pacini 2, Iardella 16, Settesoldi, Bruni 13.

Sabato sera invece l'Union Basket è andata incontro ad una sconfitta in quel di San Vincenzo. Al Pala Giovani i padroni di casa si sono imposti per 88-83 ma è un kappaò amaro per coach Paoletti ed i suoi, che sono stati per lunghi tratti del match in vantaggio.

Decisivi i 38 tiri dalla lunetta dei livornesi. Il coach è comunque soddisfatto della prova dell'Union che prosegue il suo cammino in campionato: "Sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto – ha commentato -. ma abbiamo avuto la difficoltà di incontrare San Vincenzo nel suo miglior momento e alcune valutazioni arbitrali sui contatti non mi sono piaciute per nulla". Insomma qualche condizionamento c’è stato sul parquet.

Il tabellino dell'Union: Belardinelli, Mendico 6, Vignozzi, Bellandi 8, Bogani 5, Corsi 12, Guasti 2, Lanari 6, Cavicchi 4, Coltrinari 14, Bitossi, Ghiarè 26.

