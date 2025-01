In biblioteca Lazzerini non solo libri. Fumetti in mostra e un po’ di stelle

Non solo libri in Lazzerini: due belle iniziative da segnalare per questi primi giorni dell’anno. Sabato alle 10.30 nella sala conferenze sarà inaugurata la mostra Officina del Fumetto, realizzata dagli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo. La mostra è il frutto degli incontri e dei laboratori sul fumetto organizzati dalla biblioteca Lazzerini nell’ambito del progetto ideato e condotto dall’associazione Artespressa, al quale hanno partecipato con grande entusiasmo i ragazzi del liceo: a presentarla sabato sabato mattina saranno proprio loro. Il percorso è nato per far scoprire agli studenti i diversi ambiti della creazione di un fumetto esplorando i vari aspetti che coinvolgono chi lavora in questo contesto: l’idea della sceneggiatura, lo storyboard, il disegno, fino alla realizzazione del proposal per editori. Ne sono scaturite tavole di grande valore che saranno condivise con la città grazie a questo percorso espositivo. La mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio lungo la galleria espositiva durante gli orari di apertura al pubblico della Lazzerini.

Intanto, da stasera alle 21 in biblioteca prende il via una nuova rassegna dal titolo L’astronomia e le arti: tre incontri gratuiti per esplorare le affascinanti connessioni tra scienza e arte, a cura dell’associazione astronomica Quasar. Un viaggio multidisciplinare attraverso storia, letteratura e cinema, per scoprire come l’universo abbia ispirato artisti, poeti, scrittori e registi di ogni epoca. Questa sera è in programma l’incontro L’astronomia nella storia dell’arte. Le meraviglie del cielo hanno ispirato pittori e scultori, dai cieli stellati di Van Gogh ai capolavori del Rinascimento. L’incontro sarà un’occasione per osservare le opere d’arte sotto una nuova luce, quella delle stelle. Si prosegue giovedì 23 gennaio sempre alle 21 con L’astronomia nella letteratura. Dagli antichi miti alla fantascienza contemporanea, l’astronomia ha sempre alimentato la fantasia di scrittori e poeti. In questo incontro si parlerà di come il cielo notturno e l’universo abbiano influenzato opere letterarie di diverse epoche e culture. Il ciclo si conclude con L’astronomia nel cinema che si terrà giovedì 6 febbraio sempre alle 21. La magia del cinema ha portato sul grande schermo pianeti, galassie e viaggi interstellari, affascinando il pubblico di tutto il mondo. Nell’incontro l’analisi di come il cinema abbia saputo raccontare storie che guardano alle stelle, dalla fantascienza classica a film più recenti.