In attesa di mezzanotte. Festa in musica in centro. E le note della Camerata

PRATOPer aspettare e festeggiare l’anno che verrà in centro ci sarà Live Music, un party diffuso organizzato dal Comune e curato dalla società Beer on the road: ci saranno piccoli concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali, con il cuore della città diviso in quattro macroaree (corrispondenti agli assi storici dei quartieri cittadini), ognuna dedicata a un decennio musicale differente. Gli amanti della musica dei ‘70 potranno ballare in via Settesoldi con la selezione scelta da Gigi deejay from Gate29, mentre in via Pugliesi si esibirà la Fun Cool Band. Gli anni ‘80 saranno protagonisti nel Corso Mazzoni con il dj set di Fabrizio Pinelli e in piazzetta Buonamici con i Planet Rebel Party. Per gli anni ‘90 in via Santo Stefano la Alta Infedeltà band e in via Santa Trinità Antony Dj. Per finire gli anni 2000 saranno di scena in piazza del Comune con Luca Di Venere Dj e Alexander Lok from Gate29. In centro ci sarà anche la street band itinerante Camillocromo of course e ai più piccoli dedicata piazza Santa Maria in Castello, con il truccabimbi e Nilo astrologo girovago. Dopo la mezzanotte la festa continuerà nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa.

Nel segno della tradizione gli auguri con la Camerata al Politeama. Mozart, Rossini e Beethoven saranno il cuore di questo concerto, diretto da Claudio Novati con inizio alle 22.30. Tra i brani in programma l’Ouverture da Le Nozze di Figaro di Mozart e il brio di Rossini, con le ouvertures del Barbiere di Siviglia e dell’Italiana in Algeri, e l’elegante e spiritoso Passo a sei tratto dal Guglielmo Tell. L’ultima parte del concerto è dedicata a Beethoven, con la breve e popolarissima Marcia turca e l’ouverture e il finale de Le creature di Prometeo. Secondo copione il finale, con la Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre. Ci sono ancora biglietti disponibili: costano 25 euro per la platea e 20 per la galleria, con il prezzo speciale di dieci euro per gli under 18 e si possono acquistare al botteghino del Politeama o su Ticketone. Chi li compra in teatro potrà acquistarne un altro biglietto a soli cinque euro per un concerto a scelta della Camerata tra quelli della stagione in corso: un omaggio per un buon 2025 con la gioia della musica.

Al Garibaldi alle 21.45 ci sarà Paolo Hendel con lo show Tempi Moderni, che è quasi sold out (ultimi biglietti su Ticketone). L’artista fiorentino sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba e con l’iroinia cercherà di esorizzare le tante cose brutte di questa nostra epoca. Allo scoccare della mezzanotte saranno distribuiti bicchieri e spumante e si brinderàal nuovo anno in compagnia del cast.

Per chi vuole passare la notte di San Silvestro in modo poco convenzionale c’è la proposta del Teatro La Baracca a Casale: alle 21.30 andrà in scena La Cervelliera. Commedia da matti, scritta e interpretata Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti. Racconta la storia di quattro gagliardi personaggi alla ricerca dello gnegnero perduto, ospiti di una specie di hotel per pensionati benestanti. Al termine un "veglione rustico", con tante cose buone da mangiare. Per organizzare al meglio la serata, il teatro chiede di prenotare e acquistare il biglietto il prima possibile: [email protected] e 348 7046645.

Sempre in teatro, da segnalare anche lo spettacolo organizzato dal Comune di Montemurlo alle 22.30 in Sala Banti: sul palco Le Signorine ne Il Caffè con i cantautori, spettacolo con Claudia Cecchini, Lucia Agostino, Benedetta Nistri, accompagnate da Pietro Guarracino (chitarra), Tommaso Faglia (contrabbasso), Duccio Bonciani (percussioni). In programma le canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera arrangiate da Francesco Giorgi e riproposte con eleganza ed allegria. Ingresso 18 euro comprensivo di brindisi alla mezzanotte; info e prenotazioni whatsapp 350 0989104 o [email protected]