Il terzo volume "Prato com’era" Domani gratis in tutte le edicole

Un regalo ai lettori nel giorno della festa della città. Il terzo volume di "Prato com’era" tornerà nelle edicole domani con il giornale. La ristampa sarà distribuita in abbinamento gratuito come gli altri volumi, il primo dei quali venne regalato proprio l’8 settembre di un anno fa. Si chiude così un percorso bello e gratificante che ha visto "La Nazione" accompagnare i lettori alla riscoperta delle radici della città. Tutti i volumi pubblicati finora sono andati esauriti in poche ore e quindi il consiglio è quello di prenotare la propria copia in edicola.

La ristampa del terzo volume è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno di Publiacqua, concessionaria Palmucci e Montebianco Costruzioni. Il terzo libro "Prato com’era" raccoglie gli articoli usciti sulle pagine del nostro giornale in questi ultimi mesi. Un viaggio nella città di ieri raccontato dalla penna di Roberto Baldi, storico collaboratore de La Nazione, e illustrato dalle immagini concesse dallo studio Ranfagni. Un’accoppiata di successo, una formula consolidata e vincente, considerando che tutti e tre i volumi regalati con "La Nazione" hanno fatto sempre il tutto esaurito.

L’ultimo libro approfondisce in particolare il rapporto fra la città e il tempo libero. I testi raccontano il mare della Versilia, il rapporto fra la città ed i motori, le storie delle società sportive e quelle del Golf club Le Pavoniere e dello Sporting. Raccontano insomma la Prato che sapeva e sa divertirsi, la città che si prendeva una pausa dal lavoro e che si galvanizzava su due e quattro ruote. Il terzo libro di "Prato com’era" racconta poi le feste, le riviste del Buzzi e del Gam, ma anche il lavoro che da anni svolgono i club service cittadini, una grande macchina di solidarietà che tanto ha fatto e tanto fa per la città.

Appuntamento dunque domani in tutte le edicole per concludere un viaggio lungo un anno. Un regalo nel giorno della festa della città.

