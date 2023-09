Il San Michele scalda i motori . Sfilate, teatro di strada e palio

Il San Michele è sempre più vicino. A Carmignano la festa patronale sarà dal 29 settembre al primo ottobre e ieri in Provincia è stato presentato il programma che vedrà, per due serate, quelle di venerdì e sabato, e per la domenica pomeriggio, due ore di teatro in strada seguito dal Palio dei ciuchi. Fra figuranti e addetti alla preparazione delle sfilate saranno impegnate circa 600 persone distribuite fra i quattro rioni.

"Il San Michele – ha detto il presidente della Provincia Simone Calamai – è una festa che ormai ha un respiro provinciale perché oltre ad essere vissuta dai carmignanesi, è un bellissimo spettacolo per chi viene da fuori e la mia prima volta la ricordo ancora con grande stupore". I rioni lavorano, infatti, quasi nove mesi all’allestimento della sfilata che si basa su una storia da raccontare, legata alla storia e alle tradizioni locali e ogni rionale ha un compito: dalla sceneggiatura alla sartoria, dal costruire carri per sfilare alla cura delle coreografie. E’ una tradizione che coinvolge generazioni di carmignanesi. Presidente del Comitato San Michele è Mauro Lassi: "Emozionato per la prima edizione che ho l’onore di presiedere, felice per il nostro territorio sotto i riflettori per l’evento più importante dell’anno". Questi i temi accordati ai rioni: "Tra i sospiri degli alberi" per il Rione Bianco, "Al di là del bene e del male 2" per il Rione Giallo, "Cogito et Volo, ergo libero sum" per il Rione Verde, "Inferno o Paradiso" per il Rione Celeste. Ogni sfilata dura mezz’ora e i rioni saranno valutati da una giuria. "Il patrono – ha sottolineato il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – rappresenta l’occasione di festa per tutto il nostro territorio, è una festa che nasce dal folclore toscano e si evolve sino a diventare teatro in strada, sempre di matrice popolare". E’ stato implementato il numero delle navette: l’invito è quello di parcheggiare l’automobile nella zona parco museo di Seano e da lì prendere la navetta. Il San Michele è anche corteggio e celebrazione religiosa: domenica primo ottobre alle 10,30 in centro ci sarà il corteggio del Gruppo Storico di Carmignano. Alle 11 messa solenne e benedizione degli stendardi dei quattro rioni. E alle 15,30 il corteo storico della Regione Toscana aprirà l’ultima sfilata del teatro in strada e il palio dei ciuchi. In tutta l’area della festa ci saranno stand gastronomici.

M. Serena Quercioli