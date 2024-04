Il ruggito dei Tigers. Battuto il Vasari Arezzo

L’obiettivo era quello di ricominciare il torneo con una vittoria, per riequilibrare il computo e guardare con maggior fiducia alle prossime uscite. Ed è arrivata: i Gispi Tigers hanno battuto il Vasari Arezzo e consolidato così la terza posizione in classifica, alla luce del 29-3 finale. Un incontro andato in scena ieri a Coiano, valido per la fase interregionale del campionato di Serie C, che ha visto gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini iniziare con il piede giusto. Bigagli ha aperto le danze con una meta, prima che Gorgeri neutralizzasse il ritorno dei rivali andando a sua volta in meta. Un risultato reso ancor più rotondo con il passare dei minuti, grazie alla meta di Doni e al calcio piazzato di Mancini. I Tigers confermano insomma di aver sfruttato al meglio la pausa pasquale, per ricaricare le batterie e prepararsi alle ultime sfide del torneo di un girone che promette alla prima classificata il salto in Serie B. Da segnalare in quest’ottica il successo ottenuto in contemporanea dai "cugini" della seconda squadra dei Cavalieri, capaci di battere Firenze per 35-15 e di prendersi la vetta della classifica.

g. f.