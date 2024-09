Il rombo dei motori catturato nelle foto

"Questa iniziativa vuole essere un omaggio ad una manifestazione storica e ai suoi partecipanti. Una corsa che il club ha seguito con interesse e che abbiamo voluto celebrare a modo nostro".

E’ così che Susi Menchicchi, esponente del Fotoclub San Martino, ha presentato l’esposizione fotografica "Mille Miglia - Mille Emozioni", allestita presso la sala Biagi della Provincia ed inaugurata ieri pomeriggio a Palazzo Buonamici alla presenza delle istituzioni. Una mostra che ripercorre i momenti più suggestivi e significativi dell’ultimo passaggio (in ordine cronologico) della Mille Miglia a Prato risalente allo scorso giugno.

Si tratta nel dettaglio, di trentacinque fotografie che ritraggono i veicoli storici fra le vie della città. Una corsa che è spesso transitata sul territorio pratese: era successo già nel 2021, quando fra gli automobilisti di passaggio fermatisi al Castello c’era anche John Elkann. E poco meno di tre mesi fa oltre mille quattrocento auto d’epoca sono tornate nell’ambito della quarta tappa dell’edizione 2024 della kermesse, varcando i confini provinciali all’altezza di Carmignano e passando per Poggio.

Il gruppo ha percorso poi via Berlinguer, via Ferrucci, piazza San Marco e viale Piave, per poi ripartire dopo la sosta in piazza del Comune ed attraversare piazza Duomo, via Muzzi, Porta Pistoiese, via Bologna e viale Borgovalsugana, lasciando poi la città da via Firenze. Le foto esposte raccontano le vibrazioni dell’adrenalina, della stanchezza e della felicità del pilota, oltre che la bellezza delle auto.

La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà visitabile sino al prossimo lunedì: sarà possibile accedervi dal lunedì alla domenica dalle 16 alle 19, con una "finestra aggiuntiva" dalle 10 alle 12.30 prevista per sabato e domenica. E in caso di un eventuale nuovo passaggio della Mille Miglia nei prossimi anni, il Fotoclub presieduto da Simone Lippini promette di ripetersi. "Non potendo mettere in mostra tutte le immagini realizzate lo scorso giugno – hanno detto gli organizzatori – in mostra si può vedere anche un bellissimo filmato realizzato attraverso altri scatti, così il progetto potrà essere ammirato nella sua completezza".

"Avevamo già portato a termine un progetto analogo qualche anno fa, in coincidenza di un precedente passaggio della carovana – ha concluso Menchicchi – e siamo pronti a farlo per la terza volta. Perché significherebbe un ulteriore ritorno della Mille Miglia sul territorio e pensiamo che ciò possa essere positivo, oltre che auspicabile".

Giovanni Fiorentino