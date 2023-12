Il Natale accende il centro storico. Fra le voci e i sorrisi dei bambini

PRATO

Aria di festa nel cuore della città. Ieri pomeriggio il sindaco Biffoni ha acceso gli alberi di Natale e le luminarie, accompagnato dai cori dei bambini delle scuole primarie Santa Gonda e Marco Polo, dai loro sorrisi. Un clic per dare ufficialmente il via al Natale, che si spera porti un po’ di serenità a una città che soffre le pesantissime conseguenze dell’alluvione di un mese fa. Nelle prossime settimane in centro sono previste varie iniziative, la musica e i mercatini speciali, con il trenino gratuito a disposizione dei cittadini che collega il parcheggio di piazza del Mercato al cuore della città il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. La giostra dei cavalli in piazza delle Carceri e la ruota panoramica in piazza Mercatale sono le altre attrazioni pensate per le famiglie.

In Duomo ieri mattina i bambini delle parrocchie hanno consegnato al vescovo Giovanni Nerbini i loro disegni, ma anche la statua di una Madonnina rovinata dall’alluvione. "È il simbolo di una ferita che abbiamo subìto ma anche del nostro desiderio di ripartire", hanno detto i catechisti. "L’alluvione ha colpito tante nostre famiglie – ha risposto il vescovo – e questa piccola statua spezzata è il segno della sofferenza e ci ricorda i tanti disastri avvenuti nelle case e nelle aziende, ma in vista del Natale la faremo diventare una immagine di speranza". La Madonnina si trovava sul tavolo di lavoro in una ditta di confezioni a conduzione familiare rimasta gravemente danneggiata dall’alluvione. Al termine dell’incontro il vescovo ha benedetto le statuine del Bambinello da mettere nel presepe che ogni bimbo aveva portato con sé. Nell’occasione è stato lanciato "Scatolando al catechismo". La proposta per ogni bambino è quella di preparare una "scatola di Natale", con una letterina di auguri e dei doni, che possono essere per piccoli o adulti da regalare a chi si trova nel bisogno. Tutti possono partecipare portando la propria scatola al punto di raccolta aperto alla chiesa dei Cappuccini in via Diaz, il pomeriggio di sabato 16 e di lunedì 16 dicembre.

Infine, oggi nei giardini di piazza Mercatale torneranno le bancarelle di Mercatale viva per curiosare alla ricerca di qualche pensiero natalizio e ci sarà amche un mercato straordinario in via 7 marzo, nel tratto fra via Pisani e via Malaparte.